I Medici: Ecco dove si trovano alcune delle location della serie

La serie I Medici ha appassionato moltissime persone e rappresenta una delle produzione italiane più di successo nel mondo. Se siete appassionati o turisti curiosi e volte visitare alcune delle location per sentirvi parte della storia, ecco le principali delle tre stagioni!

La prima stagione ha avuto come protagonista Richard Madden che vestiva i panni di Cosimo De medici. Le riprese hanno avuto luogo prevalentemente tra Lazio e Toscana all’interno di palazzi storici come Palazzo Vecchio, Basilica di San Lorenzo, Palazzo del Bargello, il Battistero e Duomo di Firenze grazie a permessi speciali dati alla produzione. Tra le location per le esterne troviamo Montepulciano (già meta di turismo dei fan di Twilight) come teatro della piazza comunale che spesso abbiamo visto e Pienza. Borgo Rota ne I Medici è il rifugio della famiglia durante la peste.

Toscana, Lazio e non solo

La troupe ha girato poi a Viterbo, Bagno Vignoni, Villa Lante, Palazzo Farnese e Pistoia, qui il palazzo comunale ha rappresentato la residenza degli Albizi. In qualche scena a cavallo possiamo ammirare la famosa Cappella di Vitaleta, piccola chiesa nel mezzo della Val d’Orcia che ormai ne è diventato il simbolo indiscusso nel mondo. Nella seconda stagione quello che sembra Palazzo Vecchio è invece il Palazzo dei Priori a Volterra e sempre qui, nella sala del consiglio, avvengono le discussione del Consiglio della Repubblica. Quando Lorenzo va a Milano a parlamentare col duca Galeazzo Maria Sforza la scena grazie a un collage mostra la Porta Imperiale di Sabbioneta e il Castello di San Giorgio di Mantova. Le scene che si svolgono nel castello sforzesco sono in realtà girate a Palazzo Te sempre a Mantova.

La più recente stagione della serie storica ovvero la terza ha invece come protagonista Lorenzo (Daniel Sharman). Il cortile del Palazzo dei Medici è nella realtà il cortile di Palazzo Piccolomini a Pienza. Il convento di San Marco è uno dei luoghi protagonisti della stagione ed è in realtà girato nella chiesa di San Pietro alla Carità a Tivoli. Il giardino di San Marco che il mecenate mette a disposizione degli artisti nella realtà è il chiostro di San Giovanni Battista dei Genovesi a Roma. Invece la residenza dei Medici a Pistoia è ambientata nel Casino Farnese a Caprarola. Tutte le scene ambientate nel castello di Ferdinando I a Napoli hanno avuto come sfondo il Castello Orsini-Odescalchi di Bracciano. Il luogo del primo incontro tra Clarice Orsini, moglie del Magnifico, e Caterina Sforza, moglie di Girolamo Riario, avviene a Villa Giulia (Roma).