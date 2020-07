House of Talent: la crew si espande e arriva in Romania

La crew di House of Talent, il più amato e seguito gruppo di influencer in Italia, ha deciso di ampliarsi e superare i confini nazionali.

Già da qualche giorno, in realtà, sono emersi degli indizi che hanno permesso di sospettare l’arrivo di qualche grossa e importante novità. Il profilo Instagram ufficiale del collettivo, infatti, sembrava fosse stato preso di mira da un attacco hacker.

“Ci scusiamo per l’inconveniente, ma il profilo @houseoftalent.it è stato hackerato. House of Talent non si assume la responsabilità di ciò che è stato dichiarato nelle nostre storie, si poteva leggere in uno degli ultimi post.

Nelle storie pubblicate, inoltre, si potevano vedere dei ragazzi sconosciuti che ballavano ma che non parlavano in italiano!

Poche ore fa, il mistero, è stato risolto. Quello dell’attacco hacker era solo un modo originale per annunciare l’incontro tra la crew italiana con sette webstar romene.

Noa Planas, Michelle Cavallaro, Matteo Andreini e Antony Nano, dunque, si sono appena recati a Bucarest per incontrare Adina Marina, Cezara Cristescu, Magdyz, Robe, Marius Ștefan, Cătălin Ionuț e Roberto.

Si tratta di giovani creator, già famosi in patria, che metteranno a disposizione il proprio talento per il resto della crew. D’ora in poi, tutti i format che sono stati presentati al pubblico italiano dal gruppo saranno riprodotti anche in Romania.

Intanto, è uscita lo scorso giugno in tutte le piattaforme di streaming Maturità (qui trovi il testo del brano), il nuovo singolo di House of Talent interpretato da Michelle Cavallaro, Noa Planas, Pietro dell’Aquila, Federico Mancosu e Caterina Cantoni!

Il pezzo è, in realtà, uscito lo scorso anno ed è stato composto da Alex Fusaro. I ragazzi della crew sono stati molto felici di interpretare questo remix, realizzando una versione 2.0 di questa canzone.

House Of Talent - Maturità ft. Alex Fusaro

Watch this video on YouTube