Bisogna accedere sul proprio profilo Instagram o TikTok, visionare i video ufficiali delle #YoYoChallenge sui canali ufficiali di Yo-Yo Motta (Instagram: @yoyomottaofficial – TikTok @yoyomotta) e partecipare alle #YoYoChallenge.

Gli utenti dovranno essere residenti e/o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino. Sono esclusi gli utenti che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con le società organizzatrici ed in generale tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del presente talent. Trovi tutte le condizioni per partecipare a questo link.