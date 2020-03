High School Musical: The Musical: La Serie è la nostra nuova ossessione! La serie è uno dei contenuti originali di Disney+ e ce ne siamo subito innamorati (leggi qui la recensione dei primi due episodi). Una delle cose migliori della serie ispirata ad HSM sono le canzoni originali; il cast, infatti, non solo ci ripropone i brani del celeberrimo film di Disney Channel, ma ci regala anche dei brani nuovi e fortissimi.

Uno di questi è sicuramente I Think I Kinda You Know, un brano che sentiamo ben due volte nel corso della prima puntata, la prima volta cantato da Nini con l’ukulele e la seconda volta, durante le audizioni cantata da Ricky con la chitarra. Olivia Rodrigo e Joshua Bassett, i protagonisti di High School Musical: The Musical: La Serie, hanno registrato due video in cui ci insegnano come suonare, sia con la chitarra che con l’ukulele, la canzone d’amore dei loro personaggi.

Ecco il tutorial di Olivia per suonare I Think I Kinda You Know con l’ukulele:

I Think I Kinda, You Know (HSMTMTS | Ukulele Tutorial | Disney+)

Ecco il tutorial di Joshua per suonarla con la chitarra:

I Think I Kinda, You Know (HSMTMTS | Guitar Tutorial | Disney+)

La serie:

La East High vi dà il benvenuto alla prima di High School Musical: The Musical: La serie, in cui una nuova generazione di studenti e l’insegnante di teatro tentano di fare epoca dopo quasi 15 anni dalle riprese del Disney Original Movie nella loro scuola.

Ad interpretare i ruoli di Gabriella, Troy e il resto del cast originale troviamo Nini, un astro nascente che ha appena fatto un corso estivo di teatro; Ricky, skater ed ex di Nini che fa l’audizione solo per riconquistarla; E.J., snob e affascinante nuovo ragazzo di Nini; Gina, l’ambiziosa nuova arrivata che nasconde scheletri nell’armadio e ha il teatro nel sangue.