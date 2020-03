Si riaccende a ben 4 anni di distanza la faida fra Kim Kardashian e Taylor Swift (mentre Kanye West rimane in un angolino a guardare). Nelle ultime ore, come vi abbiamo raccontato qui, le due “dive” hanno ricominciato a litigare, nonostante avessero seppellito l’ascia di guerra da tempo. Ma che cosa sta succedendo fra Kim Kardashian e Taylor Swift, dunque?

Il video

Qualche giorno fa è apparso online un video che incastrava Kanye West e dava ragione a Taylor Swift, La questione, molto spinosa, era relativa allo scambio telefonico dove Kanye spiegava alla collega cosa avrebbe fatto con il video di Famous. La vicenda ve l’avevamo spiegata nel dettaglio qui.

Che rabbia che mi sale se penso a tutto lo schifo che le hanno fatto passare. Sono così felice che sia uscita finalmente TUTTA la verità. #TaylorToldTheTruth #KanyeWestIsOverPartypic.twitter.com/Xf2Kz3ZG0A — love, gaius 🦋 (@ccrvelsvmmer) March 21, 2020

I fan di Taylor, a questo punto, hanno mandato in tendenza l’hashtag #KanyeWestisOverParty, scatenando la reazione della diretta interessata. Taylor Swift ha così risposto all’ormai vecchia faida con Kim Kardashian, cogliendo in realtà l’occasione per raccogliere fondi per la lotta al Coronavirus.

Ecco il recap della risposta di Taylor Swift a Kim Kardashian!

.@TaylorSwift13 takes to her Instagram story to address the leaked footage of the full phone call between her and Kanye West by encouraging fans to donate to The World Health Organization and Feeding America. pic.twitter.com/B8nAuamgGc — Pop Crave (@PopCrave) March 23, 2020

Kim Kardashian, a questo punto, si è sentita in dovere di controbattere alle accuse. L’influencer e moglie di Kanye West ha dichiarato, senza troppi giri di parole, che Taylor Swift sta nuovamente mentendo. Kim specifica infatti di non avere mai editato il video originale “a suo favore”.

I toni utilizzati da Kim Kardashian, contrariamente a quelli pacati di Taylor Swift, sono stati parecchio pesanti. Al di là degli insulti Kim ha anche specificato che Kanye, contrariamente a Taylor Swift, non avrebbe mai parlato di questa conversazione in un documentario. Come, al contrario, ha fatto Taylor Swift.

Qui sotto trovate tutti gli ultimi tweet al vetriolo di Kim Kardashian.

I never edited the footage (another lie) – I only posted a few clips on Snapchat to make my point and the full video that recently leaked doesn’t change the narrative. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 24, 2020

To add, Kanye as an artist has every right to document his musical journey and process, just like she recently did through her documentary. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 24, 2020

Kanye has documented the making of all of his albums for his personal archive, however has never released any of it for public consumption & the call between the two of them would have remained private or would have gone in the trash had she not lied & forced me to defend him. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 24, 2020