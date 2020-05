SKAM Italia 4: il brano di Gazzelle cantato nel primo episodio (testo)

Skam Italia 4 è finalmente arrivato su TIMVISION e Netflix e, da questa notte, possiamo goderci i nuovi episodi della quarta stagione dedicati al personaggio di Sana (Beatrice Bruschi).

Se avete già iniziato la serie o addirittura finita in una maratona notturna, avrete sicuramente scovato tantissimi momenti iconici tra i protagonisti tra cui la scena del furgone dove Sana, Fede, Silvia ed Eva si scatenano in compagnia degli amici di Rami (fratello di Sana) tra cui c’è anche Malik al ritmo di Non sei tu di Gazzelle.

I ragazzi si scatenano tutti insieme cantando il brano mentre si dirigono a far serata.

Audio di Non sei tu di Gazzelle

Gazzelle - Non sei tu

Watch this video on YouTube

Testo

I giorni passano, passano, passano

E tu non torni qui

Ho visto un sacco di, un sacco di lunedì

Venirmi sotto le mani addosso, il naso rotto

E la voglia di, voglia di, voglia di

Voglia di drink e di venerdì

Per non vederti più dentro gli occhi blu

Di una sconosciuta dentro il letto mio che non sei tu

Che non sei tu

E che ne sanno gli altri

Di quando tornavamo tardi pieni di graffi

E che ne sanno gli altri

Di quando ridevamo come matti

E che ne sanno gli altri

Di quando correvamo come pazzi

E che ne sanno gli altri

Degli occhi nostri mescolarsi e diventare gialli, gialli

I giorni restano, restano, restano

E tu non torni più

E ho preso un sacco di stupidi lividi

Sopra la pelle, sotto la pelle, sotto alle stelle

E la voglia di, voglia di, voglia di

Voglia di andarmene via da qui

Per non vederti più dentro gli occhi blu

Di una sconosciuta che sta al posto tuo

E che non sei tu, che non sei tu

E che ne sanno gli altri

Di quando ridevamo come matti

E che ne sanno gli altri

Di quando correvamo come pazzi

E che ne sanno gli altri

Degli occhi nostri mescolarsi e diventare tanti, tanti