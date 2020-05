HSM reunion: Monique Coleman parla dell’assenza di Zac Efron

Nella recente reunion del cast di High School Musical per il Disney Family Singalong, all’appello mancava Zac Efron. Mentre tutti gli altri attori si sono cimentati ballando e cantando, il nostro Troy Bolton si è palesato solo con un video introduttivo che non è piaciuto proprio a tutti i fan.

In molti sono rimasti delusi da questa “assenza” dell’attore, chiedendosi quali fossero i reali motivi della sua non partecipazione alla reunion. Monique Coleman, che nel film interpreta Taylor McKessie, ha dato una spiegazione ai microfoni di TMZ.

Queste le parole di Monique Coleman parlando dell’assenza di Zac.

Quello che so è che quando abbiamo parlato con Kenny non erano ancora riusciti a mettersi in contatto con Zac. Non so bene dove fosse ma lo capisco. Mesi fa mi trovavo in Kenya e tra il fuso orario e i vari impegni non ero reperibile. Credo stia facendo uno show chiamato Killing Zac Efron quindi penso sia questo il motivo. Comunque è bellissimo che sia riuscito a partecipare anche all’ultimo minuto e fare qualcosa che significa tantissimo per i fan. Sono stata in call con il cast tutto il giorno per realizzare il video e abbiamo filmato tutto il giorno. Ripeto non so bene quale sia stata la motivazione, ma se magari il Wifi di Zac non era così potente avete visto la qualità del suo video? Capisco che le persone abbiano delle aspettative ma le persone hanno anche delle vite e Zac è una delle persone più vere che io conosca e lui è molto più interessato a essere una persona reale che una celebrità e lo rispetto molto per questo.