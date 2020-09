L’indiscrezione bomba giunge dalle pagine della rivista per nerd We got this covered, sempre sul pezzo in termini di nuove uscite per i geek più incalliti. Sembrerebbe infatti che Marvel stia prendendo in considerazione Harry Styles e Lady Gaga per due ruoli di spicco in uno dei suoi prossimi film.

Che film, vi starete chiedendo? Stiamo parlando nientepopodimeno che di un nuovo capitolo della saga degli X-Men! Ma è davvero possibile?

Harry Styles e Lady Gaga nel cast di X-Men?

Il magazine riporta la notizia secondo cui, in base a delle non meglio specificate fonti segrete, Harry Styles è stato preso in considerazione da Marvel. Il gigante dell’intrattenimento di proprietà Disney lo starebbe tenendo d’occhio per il nuovo X-Men, la versione reboot per la precisione.

Se i rumors dovessero essere confermati, Harry potrebbe interpretare il ruolo di Pyro. Il personaggio, interpretato nel film originale da Aaron Stanford, è un mutante capace di controllare le fiamme.

Ciò significa che Harry Styles ha già un altro ruolo assicurato? No, in ogni caso, si parla soltanto di una fase embrionale del progetto. Il cantante degli One Direction sarebbe uno dei papabili, proprio come lo era stato nel caso del biopic su Elvis Presley.

Harry, come sapete, è di recente entrato a far parte del cast del film Don’t worry darling. Affiancato da Florence Pugh, il cantante interpreterà il ruolo di un marito apparentemente perfetto ma che in realtà nasconde molti misteri.

Attenzione però, perché i rumors su X-men non finiscono qui! Si dice infatti che anche Lady Gaga sia stata adocchiata da Marvel. Le voci, per ora non confermate, puntano al ruolo di Emma Frost per la cantante statunitense.

Anche Gaga, come Harry Styles, ha in realtà già altri progetti in ballo. A breve la vedremo infatti sul grande schermo con il ruolo di Lady Gucci nel nuovo film di Ridley Scott.