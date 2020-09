Harry Styles: nuovo ruolo di attore nel film Don’t Worry Darling!

La notizia l’ha anticipata in anteprima Deadline. Harry Styles ha in serbo per noi un nuovo ruolo da attore. Proprio così! L’artista degli One Direction tornerà molto presto a recitare sul grande schermo. E, questa volta, si tratterà di un ruolo davvero molto importante!

A tre anni di distanza dal suo debutto in Dunkirk, il capolavoro storico di Christopher Nolan, Harry Styles reciterà in un film molto diverso. Stiamo parlando di Don’t worry darling, un thriller psicologico diretto da Olivia Wilde!

Harry Styles, a quanto pare, non è stato la prima scelta da parte della regista. Il cantante britannico andrà infatti a sostituire Shia LaBeouf. Quest’ultimo, infatti, ha dovuto abbandonare il progetto per impegni di lavoro concomitanti.

Ecco tutto quello che sappiamo su Don’t worry darling con Harry Styles!

Il film sarà ambientato nel 1950. Protagonista del film della New Line è Florence Pugh, una casalinga infelice che poco a poco inizia a mettere in dubbio la sua sanità mentale. Il motivo? Nella sua piccola e isolata comunità nel deserto californiano si renderà conto di una serie di strani ed inquietanti eventi.

Harry Styles nel film avrà il ruolo del marito praticamente perfetto del personaggio interpretato da Florence. Il personaggio di Harry si dimostrerà sempre carino ed affettuoso ma, a quanto pare, svelerà ad un certo punto di averle tenuto nascosto un terribile segreto.

Nel casti di Don’t worry darling, vi informiamo, troveremo anche altri due attori di spicco: stiamo parlando di Dakota Johnson e di Chris Pine.

Di recente, come ricorderete, si è parlato tanto di un ritorno al cinema per Harry Styles. L’attore, si diceva, era stato scelto per interpretare il principe Eric nel live action della Sirenetta (era una fake news) e si diceva inoltre fosse fra i papabili per il ruolo di Elvis Presley nel biopic dedicato all’artista. Quest’ultimo ruolo, alla fine, è andato a Austin Butler.