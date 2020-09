Harry Styles: il nuovo look di capelli sconvolge i fan

Harry Styles ha un look diverso dal solito e i fan stanno andando fuori di testa! In una nuova foto diffusa online proprio oggi, il cantante ha sfoggiato una riga laterale che è diventata rapidamente un argomento di conversazione molto accesa.

Poco dopo che il raro scatto è stato caricato su una delle pagine dedicate a Harry su Twitter, “HIS HAIR” è diventato una tendenza mondiale sul social network.

📸| Harry with a fan today. via CybillLiberty pic.twitter.com/zrDNuTUT1S — HL Daily (@UpdateHLD) September 15, 2020

C’è chi apprezzato, mentre altri trovano quest’acconciatura disastrosa. Alcuni fan hanno ipotizzato che la nuova piega sia motivata dal suo ruolo nel film diretto da Olivia Wilde, Don’t Worry Darling.

“Se si sta facendo crescere i capelli in modo che possano modellarli in questo modo per il film, allora cosa?” ha scritto un utente di Twitter, accanto a una foto di acconciature degli anni ’50, epoca in cui è ambientato il film in uscita.

La notizia che l’artista sarebbe tornato sul grande schermo è arrivata lo scorso venerdì. Proprio quando i fan pensavano che ogni speranza di vedere il cantante in un altro film fosse completamente persa, Deadline ha riferito che Harry avrebbe sostituito Shia LaBeouf nella pellicola.

Harry Styles reciterà al fianco degli attori Florence Pugh e Chris Pine. Sebbene la trama sia stata tenuta nascosta, Don’t Worry Darling sarà “ambientato in una comunità isolata e utopica nel deserto della California degli anni ’50”.

Come sanno i fan, Harry è entrato per la prima volta nel mondo della recitazione nel 2017 quando ha interpretato il ruolo di Alex nel film, ambientato durante la seconda guerra mondiale e candidato all’Oscar, Dunkirk.