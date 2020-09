Addison Rae piange per colpa degli hater: cosa è successo

La star di TikTok, Addison Rae, sembra essere il bersaglio preferito dei troll di Internet, ultimamente. E sembra che le continue critiche la stiano logorando, come racconta il suo ultimo Instagram Live.

Nonostante il suo successo e la sua spumeggiante personalità, Rae è stata al centro di critiche online quasi costanti a seguito di un incidente a luglio. Addison è stata accusata per aver condiviso un video di anni prima che definiva il movimento Black Lives Matter una setta.

Rae si è scusata, ma i critici sono ancora pronti a puntualizzare su qualsiasi cosa la riguardi. Dal fatto che ha ballato una canzone che parla di disturbi alimentari, a certi suoi commenti che avrebbero offuscato Charli D’Amelio.

Penso che le persone non vengano comprese, specialmente su Internet. Ci sono persone che vengono ritratte in un certo modo o vengono attaccate semplicemente per cose che non sono vere. E non sai mai veramente cosa sta succedendo. Sarò onesta, mi tocca. Ci sono momenti in cui leggo cose su di me e leggo commenti e leggo cose del genere. Non posso sedermi qui e comportarmi come se non mi avessero mai influenzato, perché lo hanno fatto.