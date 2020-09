Non bastavano i dischi, i singoli, i video musicali e le collaborazioni con brand del mondo tech. I BTS dovevano pure sbarcare nel mondo del gaming! Uscirà il prossimo 24 settembre BTS Universe Story, un nuovo videogame interamente dedicato ai Bangtan Boys!

Italia in MIniatura – Alla scoperta dei tesori Italiani



Che cos’è e come funziona BTS Universe Story? Ecco tutti i dettagli

BTS Universe Story è di fatto un “social game interattivo”. Nel videogioco i fan hanno la possibilità di seguire una trama prestabilita modificandone gli aspetti a seconda delle scelte che compiono, passo dopo passo. Ma non è finita qui!

Flixbus per due persone A/R – Regala adesso!

Nel videogioco sono disponibili anche altre modalità di gioco. Fra queste c’è “Story Creation”, dove gli utenti possono creare una vera e propria storia partendo da zero, e “Collection”, in cui gli utenti possono creare il look dei sette cantanti.

British School Italia – Esperienza, Professionalità, Percorsi su Misura

Il trailer

Per lanciare il videogame, che sarà disponibile per iOS e Android, i ragazzi hanno pubblicato online un lungo teaser trailer. Grazie a queste prime immagini possiamo insomma farci un’idea di base di quello a cui potremo giocare da qui ad un paio di settimane.

Qui sotto potete recuperare il trailer di BTS Universe Story!

[BTS Universe Story] Official Trailer

Watch this video on YouTube

In attesa che il videogioco sia finalmente disponibile, i BTS si stanno godendo il meritato successo del loro nuovo singolo Dynamite.

La canzone ha frantumato ogni record ed è tutt’ora in vetta alla Billboard Hot 100 Chart dei singoli più venduti negli USA. Se tutto andrà come i ragazzi ci hanno promesso, il nuovo disco dei BTS arriverà già entro la fine del 2020.

Ci auguriamo ovviamente che nel 2021 torneremo a vedere i ragazzi esibirsi dal vivo in tour. Bellissima l’idea di BTS Universe Story, ma le esibizioni in carne ed ossa sono decisamente meglio!