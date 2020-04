Don’t Worry Darling: Florence Pugh sarà nel nuovo film di Olivia Wilde

È ufficiale, Florence Pugh sarà una dei protagonisti di Don’t Worry Darling il nuovo film da regista di Olivia Wilde. La notizia è stata diffusa da Variety che ha anche rivelato i nomi del resto del cast. A fianco di Florence Pugh vedremo infatti anche Shia LaBeouf e Chris Pine.

Don’t Worry Darling sarà la seconda prova da regista di Olivia Wilde dopo il successo de La rivincita delle sfigate uscito lo scorso anno.

Di che cosa parlerà il film?

Non abbiamo ancora troppe notizie sul film. Stando a quanto scritto da Variety Don’t Worry Darling sarà un thriller ambientato nella California degli anni ’50. In particolare la storia si concentrerà su una comunità utopica che vive in isolamento nel deserto.

Dopo Black Widow, ma sopratutto Piccole Donne, Don’t Worry Darling segnerà l’atteso ritorno sul grande schermo di Florence Pugh. L’attrice infatti si è fatta apprezzare dalla critica e conoscere dal grande pubblico proprio grazie alla sua interpretazione di Amy March che le è valsa anche la nomination al Premio Oscar come Miglior attrice non protagonista.

A fianco a lei ritroveremo Chris Pine, reduce dal recente successo di Wonder Woman, e Shia LaBeouf. Quest’ultimo si è recentemente concentrato in produzioni indipendenti che hanno comunque ottenuto un certo successo.

Quando uscirà il film?

Non è stata ancora rivelata la data d’uscita di Don’t Worry Darling. Il cast è stato scelto, dunque possiamo immaginare che la pre-produzione del film – di cui si sta occupando la New Line Cinema, sia iniziata. Tuttavia, viste le particolari circostanze in cui si troviamo, non è facile dire quando potranno iniziare le riprese vere e proprie. Ovviamente ci auguriamo il prima possibile.

Restate con noi per tutti gli aggiornamenti riguardanti Don’t Worry Darling.