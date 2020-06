Dunkirk: oggi in prima serata su Canale 5 il film di Christopher Nolan

Ve ne abbiamo parlato proprio una settimana fa, in occasione del suo prossimo arrivo nel catalogo Netflix. Non è finita qui perché Dunkirk arriverà questa sera in prima serata su Canale 5 alle 21.30. Una bella occasione per vedere in chiaro il film di Christopher Nolan, soprattutto se vi manca e magari in attesa di andare al cinema a vedere Tenet – l’ultimo lavoro del regista.

Dunkirk andrà in onda per commemorare la famosa battaglia che si narra nel film. Quella che è passata alla storia come “Operazione Dynamo”. Non a caso, alla fine del film sarà trasmesso anche un documentario che ripercorre gli eventi che hanno avuto luogo in quella zona del fronte durante la Seconda Guerra Mondiale.

Una storia corale che immerge gli spettatori nella Storia, complici anche straordinari effetti visivi e la potente colonna sonora di Hans Zimmer.

Uscito nelle sale cinematografiche nel 2017 Dunkirk vedeva nel cast Tom Hardy, Kenneth Branagh e Mark Ryalance, oltre ai giovani Fionn Whitehead, Harry Styles, Tom Glynn Carney e Jack Lowden.

Guarda il trailer del film

La trama del film

Dunkirk inizia con centinaia di migliaia di truppe britanniche e alleate circondate dalle forze nemiche. Intrappolate sulla spiaggia con le spalle rivolte verso il mare, le truppe si trovano ad affrontare una situazione impossibile mentre il nemico si stringe intorno a loro.

La storia si sviluppa tra terra, mare ed aria. Gli Spitfire della RAF si sfidano col nemico in cielo aperto sopra la Manica in difesa degli uomini intrappolati a terra. Nel frattempo, centinaia di piccole imbarcazioni capitanate da militari e civili tentano un disperato salvataggio, mettendo a rischio le proprie vite in una corsa contro il tempo per salvare anche solo una piccola parte del proprio esercito.