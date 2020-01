La presenza di Diletta Leotta al Festival di Sanremo 2020 è ormai quasi certa. Ma la bellissima conduttrice di Dazn potrebbe addirittura raddoppiare la sua ospitata.

La giovane catanese, infatti, dovrebbe partecipare alla manifestazione canora per ben due serate. Per la precisione durante la puntata del martedì e del sabato (fonte TvBlog). La Leotta, in questo modo, aprirebbe e chiuderebbe il Festival di Sanremo. In passato, la conduttrice era già stata ospite della kermesse, per pochi minuti, salendo sul palco dell’Ariston al fianco di Carlo Conti.

L’uso del condizionale riguardo la presenza di Diletta Leotta rimane però d’obbligo. Visto che le comunicazioni ufficiali in merito agli ospiti kermesse, in programma dal 4 all’8 febbraio, arriveranno nei prossimi giorni.

Martedì scorso c’è stata infatti una riunione di aggiornamento sulla 70esima edizione del Festival di Sanremo, tenutasi con la Direttrice di Rai1 Teresa De Santis. Ed è stato confermato il cast di ospiti proposto dal Direttore artistico Amadeus che sarà presentato nel corso della conferenza stampa del prossimo 14 gennaio.

Diletta Leotta esordì a Sky Meteo24 per poi passare a Sky Sport alla conduzione degli speciali sulla Serie B. Nel 2018 è stata scelta come nuovo volto de Il contadino cerca moglie su Fox. Contestualmente, ha affiancato Francesco Facchinetti su La7 nella 79esima edizione di Miss Italia. A Dazn da due stagioni, oltre ai collegamenti dai campi di Serie A, cura gli speciali di Linea Diletta.

Tra le altre possibili presenze femminili, intanto, è stato fatto anche il nome della conduttrice Antonella Clerici e della bravissima giornalista e scrittrice, d’origine palestinese, Rula Jebreal.