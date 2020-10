Halloween 2020: cosa fare stando a casa in quarantena

Inutile che ce la raccontiamo: Halloween 2020 sarà molto diverso rispetto ai soliti. L’emergenza Covid-19 ci ha travolti una seconda volta, con un’ondata che forse nessuno si sarebbe potuto aspettare così presto. Ma tant’è! Ecco perché le celebrazioni della notte delle streghe di quest’anno non potranno che essere molto diverse rispetto a quelle a cui siamo abituati.

Su Ginger Generation, dunque, abbiamo pensato di proporvi qualche alternativa per passare una notte di Halloween 2020 rigorosamente chiusi in casa. Ma senza dimenticare il divertimento e la spensieratezza di cui tanto abbiamo bisogno!

Cosa fare ad Halloween 2020? Ecco qualche consiglio

Guarda un film o una serie tv. Recupera tutto quello che ti manca!

In questa occasione su Ginger vi abbiamo parlato di una speciale playlist su Disney Plus dove troverete tutti i film a tema “spaventoso”. Iscriversi alla piattaforma è semplicissimo: vi basterà cliccare qui o sul banner qui sotto!



Anche Amazon Prime Video ha in serbo per voi un sacco di contenuti perfetti per Halloween 2020! Cliccando qui potete attivare la prova gratuita al servizio, della durata di un mese!

Fai shopping online e acquista trucchi per Halloween 2020

Se non hai intenzione di rinunciare ad un po’ di vero spirito di Halloween puoi fare un po’ di shopping online. Desideri truccarti come il tuo personaggio e/o mostro preferito? Sappi che sul sito di Sephora e di Marionnaud ci sono tante, tantissime offerte speciali per te delle quali puoi approfittare!

Clicca qui per approfittare delle offerte di Sephora! Clicca qui per tutte le offerte di Marionnaud!

Fai shopping in previsione del Natale 2020!

Anche il Natale 2020, purtroppo, sarà diverso dal solito. A causa dell’emergenza non sarà possibile uscire a fare spese nei negozi come di solito eravamo abituati. Questa serata chiusi in casa potrebbe dunque essere l’occasione per prepararsi ai regali di Natale da ordinare su Amazon! Cliccate sul banner qui sotto per scoprire le offerte!

Intaglia una zucca e prepara una ricetta spaventosa!

Su Ginger vi abbiamo parlato in tempi non sospetti di tutte le ricette, facili e a prezzi contenuti, che potete preparare per la notte più spaventosa dell’anno. Cliccando qui inoltre potete scoprire come intagliare una zucca!