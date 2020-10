Halloween 2020: i 5 film più belli da guardare in streaming su Disney+

Halloween 2020 si avvicina! Quest’anno ci si dovrà organizzare in modo diverso, ma le alternative non mancano di certo. Soprattutto se siete amanti di una classica pizza serata pizza e film. Come vi abbiamo già detto Disney+ propone un ricco catalogo di film, cortometraggi ed episodi a tema Halloween per tutti i gusti.

Tra questi noi abbiamo selezionato i 5 film più belli da riguardare in occasione della notte più spaventosa dell’anno.

Scegliete il vostro… oppure tutti quanti per una super maratona di Halloween 2020!

Ecco i 5 film più belli da riguardare in streaming per Halloween 2020:

Ultimamente vi abbiamo parlato spesso di Hocus Pocus dal momento che un sequel è attualmente in lavorazione. Oltretutto una delle protagoniste, Bette Midler, in questi giorni è super impegnata in un revival del film sul suo profilo Instagram.

Vero e proprio cult tra i Disney Channel Original Movies, Hocus Pocus narra le vicende di tre streghe e di un gruppo di bambini che fanno di tutto per sconfiggerle.

Chi non ha mai visto questo film? Se non l’avete fatto Halloween 2020 può essere l’occasione giusta per rimediare o per fare un rewatch della rocambolesca avventura di Jack Skeletron per rapire Babbo Natale.

Ancora Tim Burton e la tecnica stop-motion per una storia dark e commovente, ispirata all’omonimo corto Disney del 1984.

Dopo l’improvvisa scomparsa del suo cagnolino, un bambino fa tutto per riportarlo in vita. Una commovente parodia di Frankenstein che farà versare lacrime a tutti gli amanti degli animali e non solo.

Ispirato all’omonima attrazione dei parchi Disney, questo film è rapidamente entrato nella top chart del film cult di Halloween per ragazzi grazie all’interpretazione di Eddie Murphy.

Risate e divertimento assicurati.

Concludiamo con un classicone per gli amanti dell’animazione: l’11° Classico Disney è infatti un vera e propria perlina ancora oggi godibilissima e a tratti spaventosa. Suddiviso in due segmenti, il film è rimasto celebre per quello legato alla leggenda di Sleepy Hollow.