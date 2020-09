Animal Crossing – New Horizons: novità dall’aggiornamento autunnale

È arrivato l’autunno in Animal Crossing – New Horizons, con ghiande e pigne che cadono dagli alberi, in attesa di essere usate per nuovi schemi fai da te. Tuttavia, ci sono molte altre sorprese in rampa di lancio. Il prossimo 30 settembre è previsto un nuovo aggiornamento per il capitolo di Animal Crossing, del tutto gratuito. Ricordiamo come New Horizons sia disponibile per Nintendo Switch. L’update aggiunge tocchi spettrali alla stagione con costumi di Halloween, opzione di persnalizzazione dei personaggi, progetti fai da te e festeggiamenti. Potete avere un assaggio delle atmosfere più inquietanti, personalizzazioni spettrali dei personaggi e reazioni spaventose a partire dal trailer che vi mostriamo qui di seguito:

Un aggiornamento da brividi per Animal Crossing: New Horizons è in arrivo il 30 settembre!

Watch this video on YouTube

ANIMAL CROSSING – NEW HORIZONS: DETTAGLI SULL’AGGIORNAMENTO GRATUITO

Adesso facciamo una panoramica delle opzioni disponibili in Animal Crossing – New Horizons a partire dal prossimo 30 settembre:

Coltivazione delle zucche: I germogli di zucca sono disponibili nel gioco da Florindo tutto l’anno o nella bottega di Nook per il mese di ottobre. Una volta che le zucche sono germogliate e cresciute potranno essere usate in progetti fai da te a base di zucca;

tutto l’anno o nella bottega di per il mese di ottobre. Una volta che le zucche sono germogliate e cresciute potranno essere usate in progetti fai da te a base di zucca; Preparativi per Halloween: Oltre alle zucche, i giocatori possono prepararsi a fare incetta di caramelle in anticipo. È possibile acquistare costumi presso il negozio delle sorelle Ago e Filo nel corso del mese di ottobre. Tra i costumi disponibili ci sono quelli di mummia e di strega;

nel corso del mese di ottobre. Tra i costumi disponibili ci sono quelli di mummia e di strega; Celebrazioni per la notte di Halloween: Nella notte di Halloween , dopo le 17:00 del prossimo 31 ottobre, gli abitanti si raduneranno in una piazza con una serie di decorazioni a tema. Vi anticipiamo, inoltre, la visita di un misterioso personaggio: Jack, lo zar di Halloween ;

, dopo le 17:00 del prossimo 31 ottobre, gli abitanti si raduneranno in una piazza con una serie di decorazioni a tema. Vi anticipiamo, inoltre, la visita di un misterioso personaggio: ; Lista dei sogni preferiti: Questa estate è stata introdotta la possibilità di visitare altre isole mentre si schiaccia un pisolino. Ora i giocatori potranno stilare un elenco delle loro isole preferite da visitare nei sogni, raggiungendole senza difficoltà.

Aggiornamento NookLink: Anche il servizio di NookLink nell’app per smartphone Nintendo Switch Online riceverà un aggiornamento a inizio ottobre. I giocatori potranno utilizzare il proprio dispositivo per aggiungere alcune reazioni nel gioco****. Che ne dite di utilizzarlo per questa occasione?

Il prossimo aggiornamento di Animal Crossing – New Horizons arriverà alla fine di novembre.

Per aggiornamenti su Animal Crossing – New Horizons e altri giochi in uscita continuate a seguirci!