Assassin’s Creed: Netflix produrrà una serie live action

Netflix, ti sorprende sempre! (rubando un vecchio slogan promozionale di Sky di qualche anno fa). In maniera del tutto inaspettata, la celebre piattaforma streaming ha annunciato la produzione di una serie tv live action ispirata alla nota saga videoludica di Assassin’s Creed. Come fa intendere Everyeye, ci sarebbe una collaborazione con Ubisoft riguardante la creazione di un vero e proprio brand, che non si limiterebbe alla sola serie televisiva, ma a qualcosa di più grande. Dopo lo sfortunato film del 2016 ispirato alla saga degli assassini, cosa dovremo aspettarci dalla serie televisiva in produzione?

ASSASSIN’S CREED: LA NOTIZIA CHE NON TI ASPETTI

Sembra incredibile, ma è la realtà: Assassin’s Creed diverrà presto una serie tv con attori in carne e ossa. Del resto, già da qualche anno si parlava di un simile progetto e più di un rumor aveva tirato in ballo proprio Netflix al riguardo. Ad ogni modo, le intenzioni del connubio Netflix-Ubisoft andranno ben oltre il precitato serial televisivo. Alla stregua di un Marvel Cinematic Universe o di un Worlds of DC, sembra che Ubisoft Television abbia intenzione di creare un vero e proprio universo televisivo legato al mondo di AC. Secondo le ultime indiscrezioni in futuro vedremo anche una serie animata legata alla Confraternita. Deadline, invece, informa addirittura della produzione di un anime da parte di un non meglio specificato studio nipponico.

IL FILM DEL 2016: UN ESPERIMENTO NON ANDATO A BUON FINE

Ci si augura che la serie tv live action possa proporre una storia più interessante di quella del film del 2016 con Michael Fassbender. Sicuramente, il protagonista del lungometraggio, Aguilar, assassino vissuto durante l’inquisizione spagnola, non mancava di carisma, ma ciò non è bastato ad accattivarsi le simpatie da parte del pubblico. Al momento non è dato sapere la trama e l’ambientazione del serial, in quanto si è ancora alla ricerca di uno sceneggiatore.Qui di seguito vi proponiamo il teaser del live action di Assassin’s Creed.

Per aggiornamenti su Assassin’s Creed e altre serie tv continuate a seguirci!