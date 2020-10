Halloween 2020: tutti i trend per festeggiarlo con TikTok

Come festeggeranno i TikToker la notte del 31 ottobre? Sulla piattaforma la creatività non ha limiti. La community ha offerto nuovi spunti, per tutti i gusti, per prepararsi all’appuntamento con Halloween da celebrare a casa.

Tanto per cominciare, l’ex One Direction, Liam Payne, per prendere parte alla #HalloweenLook challenge, ha interpretato il ruolo di Chucky, la bambola assassina.

Per sfatare alcuni dei miti da sempre legati alla festa di Halloween, Don Mauro ha utilizzato alcuni dei numerosi effetti di video-editing creati appositamente per l’occasione.Ha raccontato in maniera ironica, creativa e attuale, le origini della festa e ha invitato le persone a divertirsi in sicurezza, indossando una mascherina.

Travestirsi nel proprio personaggio famoso preferito resta una delle scelte più in voga. Come ha fatto Isabella Poti diventando in poche semplici mosse l’iconica Anna Wintour, Direttrice di Vogue America.

Halloween su TikTok tra cinema, letteratura, make-up e cucina

Gli spunti arrivano non solo dalla realtà, ma anche dagli iconici e immancabili protagonisti della tradizione di Halloween firmata Tim Burton. Grazie all’effetto Distorsione del Tempo e sulle note della colonna sonora di Edward Mani di Forbice, la community sta scoprendo come sarebbe il suo aspetto se diventasse uno dei protagonisti creati dal famoso regista con la #TimBurtonChallenge.

Il mondo cinematografico offre anche trucchi e curiosità dai più celebri film horror, che hanno terrorizzato diverse generazioni per festeggiare la notte delle streghe. Tutte raccontate dallo sceneggiatore TikToker Alessio De Santa.

Anche la letteratura e la storia offrono numerosi spunti. Sara, meglio nota come Heyprof1, rivela qualche bizzarra e spaventosa rarità tratta delle biografie dei personaggi più famosi, come il Conte Vlad ed Erzsébet Báthory, meglio nota come la Contessa Sanguinaria.

L’HalloweenLook si completa con i consigli beauty e make-up. Pierangelo Greco ha pubblicato un tutorial semplice e spaventoso per trasformarsi in un clown. Mentre attraverso l’arte del body painting Beatrice Gherardini si trasforma in una zucca: l’effetto è chic e spettrale. Un trucco 3D, non adatto a chi soffre di aracnofobia, è stato invece realizzato da Alice Fiorini.

Infine, per completare il “dolcetto o scherzetto”, ecco qualche idea culinaria. Cookergirl propone delle meringhe-fantasma e la ricetta di un primo, semplice ma d’effetto; Chef Massimiliano crea dei biscotti a forma di dita. Lo spavento è assicurato, ma non per chi cucina: le ricette di Halloween sono, infatti, alla portata di tutti.