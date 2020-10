Halloween 2020: dove comprare mascherine a tema

Chi di noi non ha mai avuto paura del buio, dell’aldilà, dei fantasmi o del mostro sotto al letto? La soluzione per sconfiggerla c’è ed è molto semplice: affrontarla. Buttarsi a capofitto in ciò che temiamo è il miglior rimedio e sicuramente il più efficace per esorcizzare le nostre paure. L’occasione perfetta si presenta tra poco, il 31 ottobre, durante la notte di Halloween 2020!





Travestirsi e mascherarsi da zombie, streghe e mostri di ogni tipo ci aiuta a vedere quei demoni come delle figure meno pericolose, frutto della nostra fantasia e immaginazione. In questo gioco di finzione viene in aiuto Rubie’s, leader mondiale dei costumi e travestimenti, che vanta un’esperienza decennale nel settore. Un catalogo ricchissimo di prodotti per tutti i gusti ed età, dai costumi al make up, per non lasciare nulla al caso. Così per una notte, la paura diventa oggetto di scherno, ironia e soprattutto di gran divertimento! E infine, per festeggiare in tutta sicurezza, Rubie’s ha realizzato delle mascherine personalizzate con i supereroi più famosi, lanciando una campagna benefica a sostegno del Dipartimento di Oncologia Pediatrica dell’Istituto Rizzoli di Bologna.

Clicca qui per comprare un set di mascherine chirugiche!





Ecco le mascherine di Rubies’ per Halloween 2020!





I supereroi fanno sognare grandi e piccini, infondendo la giusta dose di coraggio per affrontare qualsiasi ostacolo. Per questo in occasione di Halloween 2020 Rubie’s ha deciso di creare delle mascherine personalizzate degli eroi dei fumetti e dei film più famosi, donando una parte del ricavato a sostegno del reparto di Oncologia Pediatrica dell’Istituto Rizzoli di Bologna.

Qui sotto trovate tutte le mascherine a tema supereroi disponibili su Rubie’s!





Vi ricordiamo ovviamente di quanto sia importante festeggiare questo Halloween 2020 rispettando tutte le regole anti Covid-19 che già abbiamo imparato a conoscere. Mantenete il distanziamento inter personale di almeno un metro, lavatevi frequentemente le mani e evitate gli assembramenti!