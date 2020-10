Su Italia Uno iniziano oggi i festeggiamenti per Halloween con una programmazione dedicata. Per tutta la settimana, dalle 14.05, tre episodi al giorno de I Simpson dedicati alla festa più spaventosa dell’anno.

Da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre alle 14.05, de I Simpson dedicati ad Halloween. L’ultimo appuntamento, in programma venerdì 30, sarà con un episodio inedito della 31esima stagione: La Paura fa Novanta XXX.

Il primo episodio del ciclo La Paura fa Novanta (titolo originale: Treehouse of horror) è andato in onda nel 1990, con la seconda stagione. Le puntate speciali del ciclo sono composte da tre storie autoconclusive, in cui i protagonisti, scollegati dalla narrazione della trama principale, sono coinvolti in situazioni legate all’horror e al soprannaturale.





Ma l’offerta di Italia 1 non si ferma qui, e dedica l’intera giornata di sabato 31 ottobre ad Halloween con una speciale programmazione.

Si parte al mattino con tre film: Daphne & Velma – Il mistero della Ridge Valley High, Zeus alla conquista di Halloween e, in prima tv The Little Witch – La piccola strega, in prima tv.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.15, spazio alla maratona de I Simpson, con otto episodi tra cui i grandi classici del ciclo La paura fa novanta. A seguire il film d’animazione Vampiretto.

In prima serata spazio al film per tutta la famiglia Canterville – Un fantasma per antenato. Si tratta dell’adattamento cinematografico del famosissimo romanzo di Oscar Wilde in prima visione.

Chiude la giornata di Halloween il film R.L. Stine’s I racconti del brivido – Non ci pensare!, un thriller per ragazzi diretto da Alex Zamm.