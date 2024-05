Billie Eilish: HIT ME HARD AND SOFT è il nuovo album

Billie Eilish ha pubblicato il suo attesissimo terzo album in studio, HIT ME HARD AND SOFT, su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico.

Da oggi, il singolo LUNCH (la seconda traccia) è disponibile per la rotazione radiofonica in Italia.

L’intero album è stato scritto da Billie Eilish e dal fratello FINNEAS, suo fedele collaboratore, che ha prodotto il disco.

Sono presenti anche il batterista che suona con loro live, Andrew Marshall e l’Attacca Quartet, i cui archi sono un filo conduttore che lega tutte le 10 tracce.

Billie Eilish farà tappa in Italia con il suo tour mondiale l’8 maggio 2025 all’Unipol Arena di Bologna, data sold-out in pochi minuti e che promette uno spettacolo immersivo e indimenticabile, grazie alla configurazione del palco a 360°.

Ascolta qui le canzoni dell’album

Il significato di HIT ME HARD AND SOFT

In una recente intervista concessa a Rolling Stone USA, Billie Eilish ha commentato: “Sento che quest’album mi rappresenta. La protagonista non è un personaggio. È la versione When We All Fall Asleep, Where Do We Go? di me. Racconta la mia giovinezza e chi ero da bambina».

FINNEAS ha aggiunto: «Hit Me Hard and Soft è un ritorno, in molti sensi. Lì dentro ci sono dei fantasmi veri e lo dico con affetto. Nel disco ci sono idee che risalgono a cinque anni fa, ha una storia, la qual cosa mi piace molto. Quando Billie parla dell’epoca di When We All Fall Asleep, si riferisce a quella teatralità, all’oscurità. Qual è la cosa che nessuno sa fare bene come Billie? In quest’album c’è quello che sappiamo fare meglio».

Riguardo al titolo, invece, nella medesima intervistala cantante ha rivelato: «Ho pensato che fosse una perfetta sintesi di ciò che fa questo album. So che è una richiesta impossibile, come si può ricevere un colpo duro e delicato allo stesso tempo? Non si può. Sono una persona piuttosto estrema e mi piace vivere esperienze fisicamente intense, ma allo stesso tempo amo la dolcezza. Voglio due cose contemporaneamente. Così ho pensato che questa definizione impossibile fosse un buon modo per descrivere me e la mia musica».

Cosa ne pensate del nuovo album di Billie Eilish?