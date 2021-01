Gucci: ecco che ne pensa Patrizia Reggiani di Lady Gaga

Come vi abbiamo già raccontato, Ridley Scott ha già programmato un film che racconterà il famoso delitto Gucci. Interpretato da Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto e Robert De Niro il film sarà incentrato sull’assassinio del patron della celebre casa di moda di cui l’ex moglie, Patrizia Reggiani, fu proprio la mandante.

Nel film la Reggiani sarà interpretata da Lady Gaga, ma nella realtà lei è ancora viva dopo aver scontato la sua pena al carcere di San Vittore e ha deciso di dire la sua a proposito del film e di Lady Gaga che vestirà i suoi panni.

Intervistata in esclusiva da Novella 2000 Patrizia Reggiani ha così commentato il film:

“È vero, fa effetto, davvero un karma”.

A proposito di Lady Gaga solo parole positive. La Reggiani ha infatti detto che il fatto che sia proprio l’attrice e cantante statunitense a interpretarla “le piace”. Queste le sue parole alla domanda se le piace Lady Gaga:

“Immensamente. A chi non piace? È un genio, a quattro anni già suonava il piano come Mozart ed è stata la più giovane studentessa ammessa alla Columbia University di New York”.

La Reggiani, tuttavia, non ha collaborato con la produzione, partecipando invece al documentario di Discovery+ Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani.

Il film di Ridley Scott

Il film partirà dai fatti di cronaca reale, ma utilizzerà il libro The House of Gucci: A sensational story of murder, madness, glamour and greed scritto da Sara Gay Forden come fonte d’ispirazione principale.

Il film di Ridley Scott vedrà nell’omicidio lo snodo principale, ma grande spazio sarà dato alla storia della famiglia Gucci e all’omonima casa di moda. Il progetto, ancora senza nome, avrà una sceneggiatura curata da Roberto Bentivegna.