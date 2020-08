Gucci: nel cast Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino e Rober De Niro

Se ne parlava poco meno di un anno fa, ma il grandioso progetto di Ridley Scott dedicato a Gucci sembra diventare realtà. Secondo quanto riportato da Deadline, il regista di Blade Runner avrebbe in mente un cast stellare per la sua storia dedicata all’assassinio del patron della celebre casa di moda.

Tra i nomi sono usciti infatti quelli di Lady Gaga, Adam Driver, Robert De Niro e Al Pacino, ma anche Jack Huston e Reeve Carney. Stando alla fonte sarebbero tutti in trattative con la MGM per unirsi al progetto di Scott su Gucci.

Il ruolo di Lady Gaga

Non abbiamo ancora conferme ufficiali, ma pare che Lady Gaga andrebbe a vestire i panni di Patrizia Reggiani ex moglie di Maurizio Gucci la quale fu accusata e condannata a 26 anni di prigione per aver organizzato l’omicidio dell’ex marito ucciso a colpi di pistola. La Reggiani è rilasciata nel 2017.

Per Lady Gaga questo ruolo rappresenta il grande ritorno sul grande schermo dopo il successo di A Star Is Born. In questo la popstar avrà modo di confermare il suo talento con un tipo di interpretazione completamente diversa e che non richiede la dote del canto, come era invece per il film di Bradley Cooper.

Il film partirà dai fatti di cronaca reale, ma utilizzerà il libro The House of Gucci: A sensational story of murder, madness, glamour and greed scritto da Sara Gay Forden come fonte d’ispirazione principale.

Il film di Ridley Scott vedrà nell’omicidio lo snodo principale, ma grande spazio sarà dato alla storia della famiglia Gucci e all’omonima casa di moda. Il progetto, ancora senza nome, avrà una sceneggiatura curata da Roberto Bentivegna.

Restate con noi per saperne di più sul film.