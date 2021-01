Lady Gaga canta l’inno americano all’insediamento di Joe Biden (video!)

Congratulazioni a Joe Biden, che quest’oggi, 20 gennaio 2021, si è ufficialmente insediato come 46º presidente degli Stati Uniti d’America. Come vi avevamo anticipato qui, alla cerimonia di insediamento del neo eletto presidente abbiamo visto un parterre de rois di star davvero impressionante. Fra di loro anche la straordinaria Lady Gaga!





Al grande evento con cui gli Stati Uniti hanno voluto accogliere il loro nuovo presidente hanno partecipato, fra gli altri, Tom Hanks, Jennifer Lopez, John Legend, Demi Lovato e i Foo Fighters.







Sono infatti moltissime le star che hanno deciso di appoggiare Biden nella sua campagna elettorale, a maggior ragione dopo gli 4 turbolenti anni di presidenza Trump.

Lady Gaga è una democratica convinta e supporta Joe Biden ormai da diversi mesi. Interpretare l’inno americano in un’occasione così importante è stata semplicemente la ciliegina sulla torta di un anno per lei discograficamente molto fortunato.

Qui sotto trovate il video dell’incredibile esibizione di Lady Gaga con l’inno americano alla cerimonia di insediamento di Joe Biden!

Lady Gaga performs the national anthem at the inauguration of President-elect Joe Biden https://t.co/tcmAzrzqTx pic.twitter.com/sQZv08Twjk — CNN (@CNN) January 20, 2021





Lo scorso aprile è uscito in tutto il mondo Chromatica, il suo sesto album. Il disco è stato uno dei progetti di maggior successo dell’anno, trainato fra gli altri da un singolo come Rain on me con Ariana Grande.

Non è questa, va detto, l’unica occasione in cui Stefani Germanotta si è esibita sulle note dell’inno americano. Come vi avevamo raccontato qui, l’artista si era esibita cantando l’iconico brano prima del fischio d’inizio del Super Bowl 2016.

Joe Biden, vi ricordiamo, ha concorso per la Casa Bianca affiancato dalla carismatica senatrice Kamala Harris. La Harris è la prima donna afroamericana nella storia degli Stati Uniti a rivestire la carica di vicepresidente.