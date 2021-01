A Spasso con ABC: oggi il primo appuntamento alla Galleria Borghese

“Una Galleria che racconta una città” è il titolo del primo appuntamento con cui A SPASSO CON ABC torna a far viaggiare gli studenti delle scuole superiori del Lazio alla scoperta della magia dei luoghi speciali della loro Regione.

Questa edizione comincia con una passeggiata virtuale all’interno della Galleria Borghese accompagnati da Francesca Cappelletti, Direttrice della Galleria Borghese, il trio Le Coliche, Marco Lodoli, scrittore e professore, Jacopo Veneziani (Dottorando di Storia dell’Arte presso la Sorbona a Parigi, divulgatore di storia dell’arte e scrittore) e Nicolas Ballario (critico d’arte e giornalista, conduttore su Sky Arte del programma The Square).

L’edizione 2020/2021 del Progetto Scuola ABC è ripartita con successo in remoto martedì 26 gennaio con l’incontro di apertura di Cinema&Società dedicato alla Serialità Televisiva, che ha registrato un’ottima partecipazione con oltre 400 studenti collegati. Ospiti dell’incontro Federico Cesari e Ludovico Di Martino, rispettivamente attore e regista di Skam e di Re Salvador del collettivo Grams, sceneggiatore di Baby.

Di fronte a questa importante adesione in un momento così sensibile per la scuola, l’Assessora Turismo e Pari Opportunità della Regione Lazio Giovanna Pugliese, ideatrice del Progetto Scuola ABC, ha voluto ringraziare soprattutto i ragazzi delle scuole che stanno partecipando, con queste parole: “Resistete. A voi ragazzi si chiede un sacrificio grandissimo, so quanto sia importante la necessità della scuola partecipata. Quando, soprattutto nel crescere, nell’adolescenza è importante farlo con i propri amici.” E continuando “L’Arte, la Bellezza e la Cultura siano anche e soprattutto per voi stelle polari del vostro quotidiano. Studiate, leggete, incuriositevi. Fatelo sorridendo, divertendovi sia nel tempo libero sia nel tempo che dedicate alla vostra formazione”.

I Progetti Scuola ABC sono quattro e ciascuno ha l’obiettivo di approfondire un argomento specifico:

CINEMA&STORIA propone una selezione di film che hanno l’obiettivo di raccontare il Novecento attraverso il grande cinema d’autore e i contributi di registi, attori e storici, per sviluppare negli studenti la memoria collettiva e creare e arricchire la library degli istituti scolastici;

CINEMA&SOCIETÀ propone una selezione di film che hanno l’obiettivo di approfondire i temi di attualità con il contributo di registi, attori e sceneggiatori, per offrire agli studenti spunti di riflessione sull’attuale situazione e creare e arricchire la library degli istituti scolastici;

A SPASSO CON ABC propone una passeggiata nella storia, nell’arte e nella bellezza con l’obiettivo di approfondire la conoscenza delle eccellenze del Lazio e permettere agli studenti di sviluppare la capacità di narrare il territorio;

LA CITTA’ INCANTATA propone una serie di incontri che hanno l’obiettivo di approfondire la conoscenza del fumetto, della street art e del cinema d’animazione con il contributo di illustratori, registi e critici per avvicinare gli studenti ad un nuovo metodo di comunicazione ed interazione sociale.

I Progetti Scuola ABC, sono da sempre seguiti con successo: nel triennio 2017 – 2020 hanno partecipato 170 scuole, 425 docenti e circa 20 mila studenti. Quest’anno ripartono per l’edizione 2020/2021 in modalità online.

Tantissime le testimonianze in presa diretta di protagonisti della cultura che, partecipando ai Progetti Scuola ABC, hanno contribuito a far diventare le scuole del Lazio dei laboratori aperti, spazi di confronto, in grado di accendere l’interesse di tantissimi ragazzi pieni di curiosità e di voglia di stare nel proprio tempo con consapevolezza e spirito critico.