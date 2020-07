Griffin Johnson lascia TikTok per Triller? Ecco di cosa si tratta

Griffin Johnson e altre star che hanno ottenuto la popolarità grazie a TikTok sembrano intenzionate a mettere da parte la piattaforma per un’altra applicazione. Si tratta nello specifico di Triller, un social network molto simile a quello cinese.

Il motivo? Il ragazzo di Dixie D’Amelio ha spiegato su Twitter e, tramite dei messaggi diretti a Bryce Hall, le sue ragioni:

Continuerò a postare su TikTok ma sposterò la mia attenzione su Triller. Se esprimete il vostro consenso, tiktok dice che può raccogliere i vostri contatti in rubrica e sui social, la vostra posizione GPS e le vostre informazioni personali come l’età, il numero di telefono e i contenuti che postate come foto e video. Può raccogliere anche le informazioni di pagamento, può anche capire cosa ti piace, può tracciare video a cui mettere like, che condividete, che guardate e riguardate. TikTok ha un sistema biometrico che può hackerare i vostri messaggi, fotocamera e voce. La pagina dei per te può letteralmente ascoltare quello che dite ed è per questo che alcune volte mentre parlate questo vi spunta nei per te.

Questa spiegazione ha lasciato di stucco i fan di Griffin Johnson, di Noah Beck e di Josh Richards che come lui hanno dichiarato di preferire Triller per dare forma alla loro creatività. Non tutti, inoltre, ritengono valide queste motivazioni anche perché sono abituati a vederli su TikTok e, a loro volta, a pubblicare sulla più celebre piattaforma.

Griffin, recentemente, è stato coinvolto nel drama che riguarda Charli D’Amelio e Chase Hudson. Quest’ultimo ha accusato lui e altri creator come i componenti della Sway House di non essere stati fedeli alla propria ragazza, nel suo caso a Dixie D’Amelio. Per fortuna, tutto sembra rientrato con le scuse pubbliche di Chase.