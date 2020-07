Chase Hudson si scusa per quanto è successo con Charli D’Amelio

In questa occasione vi abbiamo raccontato del drama che di recente ha coinvolto le giovanissime star di TikTok USA, Charli d’Amelio e il suo ex Chade Hudson.

In pratica, Chase Hudson (aka Lil Huddy) si era sfogato su Twitter con un post rivolto ai membri della Sway House, rei di aver tradito, proprio come aveva fatto lui, le rispettive fidanzate.

Charli, a sua volta, aveva messo mano alla piattaforma rispondendo a tono all’ex e sfogandosi per tutto quello che lui le aveva fatto in passato.

Come sappiamo, però, Charli d’Amelio si è subito pentita delle sue dichiarazioni. Con una live su Instagram, Charli ha voluto chiedere infatti scusa non solo all’ex ma anche a Nessa Barrett che è proprio la ragazza con cui Chase l’aveva tradita.

Nel video, la ragazza ha detto che lui e il suo ex fidanzato si sono parlati e che insieme sono giunti alla conclusione di non essere fatti l’uno per l’altra. Al tempo stesso, ha confessato con molta tristezza di essere ancora profondamente legata a lui.

Ecco il video integrale dello sfogo di Charli d’Amelio

Charli Damelio cries on live and apologizes to Lilhuddy FULL LIVESTREAM 7-8-2020

Dopo quelle di Charli D’Amelio, sono arrivate anche le scuse da parte di Chase. Il tiktoker si è pentito per le sue accuse che ha rivolto pubblicamente agli altri creator e che tra l’altro non avevano risparmiato nemmeno Dixie D’Amelio e il suo ragazzo, Griffin Johnson. Dopo aver preso una pausa dai social, Lil Huddy ha scritto questo messaggio.

So di non essere stato così attivo sui social media da lunedì scorso. Ma volevo davvero tornare qui e scusarmi veramente con voi, ragazzi, per il modo in cui le cose si sono svolte. Avrei dovuto semplicemente fare la mia parte e tenere la storia fuori dai social. Mi sono preoccupato di scusarmi con Charli e di parlare con i ragazzi della Sway House. Tutto è risolto, ma non sarebbe mai dovuto mai succedere. Imparerò molto da questo come persona, crescendo e dando l’esempio migliore per tutti voi ragazzi.