Andrea Bocelli chiede scusa per il discorso sul Covid-19: Video!

Andrea Bocelli da qualche giorno è nell’occhio del ciclone dopo aver fatto un intervento molto criticato sul Covid-19 e la gestione del lockdown. Nel suo discorso in Senato il cantante aveva dichiarato di non credere alla gravità della pandemia e di essersi sentito umiliato dalla quarantena e di averla anche violata.

Adesso, soprattutto in seguito alle tantissime critiche ricevute sui social, ha deciso di chiedere ufficialmente scusa con un video pubblicato sul suo profilo Facebook: “Se il mio intervento al Senato ha generato sofferenza, io chiedo scusa” ha detto nella clip.

Guarda il video di scuse di Andrea Bocelli:

Andrea Bocelli fa un passo indietro: "Chiedo sinceramente scusa per le mie parole sul Covid-19"

“Lo scopo del mio intervento al Senato” ha spiegato Bocelli “era quello di sperare in un prossimo futuro in cui i bambini soprattutto, possano ritrovare la normalità, possano sperare di vivere ‘da bambini’, giocando tra loro, abbracciandosi, come devono fare i bambini per poter crescere sani e sereni. Questo solo era il senso del mio intervento ed a tutti quelli che a causa del modo in cui mi sono espresso – sicuramente non il più felice – e dalle mie parole hanno trovato ragioni per sentirsi offesi o hanno sofferto per quello che ho detto, a loro chiedo sinceramente scusa, perché le mie intenzioni erano tutt’altre, erano esattamente il contrario”.

Oltre a Bocelli, sono ormai diverse le celebrità che sono state criticate per aver sottovalutato o addirittura cercato di negare la gravità del Covid-19; tra le prime ricordiamo Vanessa Hudgens durante una diretta Instagram (per la quale poi si è scusata dicendo di essere stata fraintesa) ed proprio nelle ultime ore anche Madonna e KJ Apa di Riverdale.

Ecco la reazione del web alle scuse di Bocelli:

