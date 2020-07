Ariana Grande sta per lanciare un nuovo profumo nel 2020!

Un nuovo profumo in arrivo per Ariana Grande. Ad annunciarlo è stata la stessa cantante su Instagram, che ha pubblicato un sample del nuovo profumo e la scritta Coming Soon.

Non conosciamo ancora il nome ne quale sarà la fragranza di questo nuovo progetto. Ormai Ari è diventata una vera e propria icona del mondo dei profumi tanto da avere già nel suo palmares 5 altre fragranze di cui l’ultima, Thank U Next, rilasciata appena lo scorso anno. Prima di queste aveva immesso sul mercato Sweet Like Candy, Ari, Cloud, Moonlight e Sweet Like Candy Limited Edition.





I profumi di Ari sono in vendita in Italia dalle profumerie Douglas mentre in America da Ulta Beauty. Anche per questa nuova fragranza le cose dovrebbero rimanere uguali ma vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori sviluppi. D’altronde la cantante di Stuck With U non ha ancora rivelato il nome ne la data di rilascio di questo nuovo progetto, che potrebbe arrivare per l’autunno.

.@ArianaGrande is teasing a new fragrance: “name, bottle, packaging to be revealed soon….. 💭🖤🪐” Are you excited? pic.twitter.com/ibpQIPue2z — Ariana Grande Today (@ArianaToday) July 28, 2020

Ecco dove acquistare Thank U Next di Ariana Grande

Il profumo, già disponibile su Ulta Beauty e Boots UK, arriva in Italia in esclusiva su douglas.it

La simpatica boccetta estraibile a forma di cuore spezzato sarà disponibile da 35 ml, 50 ml e 100 ml. Con l’acquisto di un profumo a partire da 50ml sarà, inoltre, regalato un omaggio. Una targhetta per la valigia a forma di cuore.

I prezzi variano chiaramente in base alla quantità del profumo. Si parte dal costo di 35,95 euro per la boccetta da 35 ml, 46,95 euro per quella da 50ml e infine 58,95 euro per quella da 100ml. Oltre a essere disponibile sul sito online potete trovarlo in tutti i negozi Douglas in Italia.