Griffin Johnson sembra aver mandato una frecciatina all’ex fidanzata Dixie D’Amelio nella sua nuova canzone, Convenient, pubblicata domenica 21 settembre.

Martedì sera, tuttavia, Charli D’Amelio si è esposta a favore della sua sorella maggiore. Quando Hollywood Fix ha chiesto a Charli cosa ne pensasse della “canzone diss di Griffin per Noah e Dixie”, ha detto “Non ha tradito? Sì, è strano”, cancellando praticamente tutta la credibilità di Griffin in un colpo solo.

Anche Dixie ha commentato la traccia per la prima volta, dicendo in modo ironico che è “davvero difficile” e che “non riesce a dormire la notte” per questo motivo.

Quindi, sembra che nessuna delle due sorelle si preoccupi troppo della canzone e che stiano affrontando tutto con calma.

Griffin ha rilasciato la sua traccia subito dopo che Dixie ha presentato in anteprima il video musicale per il suo remix Be Happy. Nel videoclip, come sappiamo, lei ha baciato il collega influencer Noah Beck.

Sebbene non abbia mai menzionato Dixie e Noah per nome, il tiktoker di Sway House sembra fare riferimento alla loro presunta relazione con la frase della canzone: “Hai detto che siete solo amici ma indossi i suoi vestiti”.

Nel suo singolo, inoltre, il ragazzo sembra negare di aver tradito Dixie durante la loro relazione: “Ha detto che ho tradito/E questo è solo un casino/Ma tu ci hai creduto”.

Da quando le voci su una presunta storia hanno iniziato a travolgere Dixie D’Amelio e Noah, i due hanno più volte negato pubblicamente che ci fosse qualcosa di romantico in corso. E hanno assicurato ai fan che sono “solo amici”. In precedenza, anche Griffin Johnson ha risposto a queste voci e ha detto che non gli importava se la sua ex avesse un nuovo fidanzato.

