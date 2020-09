Harry Styles in Costiera Amalfitana: secondo i fan parla un italiano perfetto

Come vi abbiamo già raccontato, Harry Styles si trova in questi giorni in Costiera Amalfitana per girare il suo nuovo video musicale. Mentre i fan sono in attesa di scoprire per quale brano sta realizzando il video, qualche fortunato è riuscito a sentirlo parlare nella nostra lingua. Ed è pronto ad assicurare che il cantante parla perfettamente italiano!

D’altronde, che l’artista sia sempre più legato al nostro Paese è ormai un dato di fatto. Harry, effettivamente, ha dimostrato negli ultimi anni di apprezzare l’Italia, come testimoniato dai suoi viaggi di piacere e di lavoro a Roma. E adesso è arrivata anche la scelta di ambientare il suo prossimo video, molto probabilmente quello di Golden, nella suggestiva meta campana.

💬| “Voglio… ehm avere la pronunscia coreta, vado bene? (Quiero… ehm tener la pronunciación correcta, ¿estoy [haciendolo] bien?)”

Harry hablando en italiano con una fan hoy! 🇮🇹

© ️hazzusmile — L&H Updates (@LarryHispanic_) September 23, 2020





Un’ambientazione anni ’60 per il nuovo video di Harry Styles

Come riportato in esclusiva su Fanpage.it, infatti, l’artista degli One Direction si trova in Costiera, a breve distanza da Napoli. L’aeroporto di Capodichino e la città partenopea sono dunque stati solamente due tappe del “tour di Harry Styles”.

Proprio così! Il giornale riporta la notizia secondo cui la società NapoliVespa Tour ha confermato di aver fornito alla produzione di Harry una vespa anni ’60.

Le riprese del prossimo video ufficiale, dunque, si stanno svolgendo proprio in queste ore in una villa affittata a Maiori, in provincia di Salerno.

A quanto pare, in questa nuova clip, in stile anni sessanta, vedremo Harry anche “in sella” ad una cabriolet d’epoca. Un videoclip vintage, insomma, perlomeno questi sono gli indizi a nostra disposizione finora. E noi non stiamo davvero più nella pelle, a questo punto! Ecco le prime foto sul set.