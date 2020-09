In questa occasione su Ginger Generation vi abbiamo raccontato della possibile (ma molto credibile) nuova fiamma di Dixie d’Amelio. Stiamo parlando di Noah Beck, un altro dei membri della Sway House. Diciamo “un altro” perché come di certo saprete Dixie non è nuova a questo tipo di frequentazioni.

Clicca qui per comprare il libro dei Q4!





Dixie d’Amelio e Noah Beck di recente sono stati avvistati insieme dai paparazzi, in atteggiamenti molto intimi e abbastanza inequivocabili. Eppure, in tempi non sospetti Dixie è stata insieme per diverso tempo a Griffin Johnson, altro celebre collega tiktoker.

Ebbene, come avrà preso Griffin Johnson questa storia fra Dixie e l’amico Noah?

Sogni di imparare a disegnare? Clicca qui ed iscriviti ad un corso gratis online!

Partiamo da un presupposto. Il mese scorso, Griffin ha preso una decisione molto sofferta: abbandonare la Sway House e i suoi (ormai ex) colleghi e amici. Oggi Griffin vive nella cosiddetta “Sway Gaming House” con i suoi compari Kio Cyr e Quinton Griggs.

Ma perché Griffin Johnson ha deciso di lasciare la Sway House? Il motivo il tiktoker l’ha spiegato in un video su Youtube, ovvero preservare il brand Sway House. Il tiktoker non voleva dunque rovinare la sua reputazione, visto e considerato che la Sway House è una casa nota per, diciamo così, uno stile di vita un po’ sopra le righe.

I Left The Sway House

Watch this video on YouTube

Il discorso è che fra i membri della Sway House c’è anche quel Noah Beck che ora, apparentemente, sta frequentando la sua ex fidanzata. Dixie d’Amelio, fra le altre cose, ha pubblicato una serie di commenti al vetriolo su Instagram con pesanti accuse nei confronti di Griffin, reo di averla tradita.

Come avrà reagito dunque Griffin Johnson al rumor che riguarda la sua ex fidanzata e uno dei suoi (ex?) migliori amici?

La sua risposta è stata, diciamo così, generica:

Sai che c’è? Non mi interessa, la situazione è quella che è. Alla fine dei conti, si tratta soltanto di gossip inutili e frivoli.

Qui sotto il video della sua intervista.