Amici 20: Giordana Angi ai casting di quest’edizione

Maria De Filippi è pronta a riaprire le porte di Amici, ovviamente secondo le norme anti-Covid. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla pagina social Amici News, ai primi di novembre tornerà in onda la trasmissione e finalmente il pubblico scoprirà la nuova classe.

Un’altra delle ultime anticipazioni (proveniente da Meteoweek.com) riguarda i casting, che attualmente sono ancora in corso e stanno giungendo al termine. Secondo queste rivelazioni, a valutare i ragazzi che si sono presentati ai provini, c’era un volto già molto conosciuto e amato dai fan del talent show, stiamo parlando di Giordana Angi.

Giordana Angi ai casting di Amici 20

Dopo la sua partecipazione ad Amici Celebrities e Amici Speciali, questa volta la cantautrice nata a Vannes ha dato un aiuto durante i casting per la selezione dei nuovi talenti.

La cantante, anche lei allieva della scuola di Amici, sta aiutando la conduttrice durante questa fase. Un compito molto importante, sicuramente affidato perché c’è una grande stima in lei. Se avrà un ruolo in seguito all’interno del programma non è ancora noto.

L’ex allieva di Amici ha inoltre rivelato che presto debutterà con una nuova canzone, un lavoro in cui crede molto e si augura possa essere condiviso anche dai fan che le sono sempre stati fedeli e l’hanno sostenuta anche nei momenti difficili: “Nel frattempo mi sto impegnando per dare alle canzoni che vi ho promesso la migliore versione di loro stesse. Probabilmente come mai ho fatto prima. Tra qualche giorno potrebbe arrivare una…”

Dopo un periodo di lontananza dalla musica, Giordana ha rivelato sul suo profilo Instagram di essersi messa al lavoro per comporre delle nuove canzoni. In questo periodo si è impegnata davvero tanto ed è certa che riuscirà a presentare una musica che arriverà al cuore.