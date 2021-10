Gossip Girl reboot: Come finisce? Alcune teorie sulla seconda stagione

Dallo scorso 27 ottobre è disponibile su SKY e NOW il reboot di Gossip Girl. Tra alti e bassi abbiamo finito la visione degli episodi che compongono la prima stagione. La serie è già stata confermata per una seconda parte perciò molte storyline sono rimaste aperte e in sospeso. Ecco un breve recap del finale

Nel finale della prima parte del reboot di Gossip Girl ci sono alcuni colpi scena ma anche alcuni sviluppi che avevamo previsto. Per esempio, Julien ammette con suo padre, con sè stessa e alla fine con Zoya di provare ancora dei sentimenti per Obi. Negli ultimi minuti assistiamo al loro riavvicinamento con un bacio durante la manifestazione e questa è tra le cose che avevamo previsto. Nella seconda stagione dovremo capire quanto questo inciderà sul rapporto tra sorelle? Le allontanerà? Riusciranno a trovare un equilibrio?

Parlando di triangoli non possiamo non citare quello tra Audrey, Aki e Max. I tre che nel corso di tutti gli episodi si stuzzicano avranno finalmente il loro threesome. La madre di Audrey intanto si è ripresa mentre i genitori di Aki hanno scoperto la bisessualità del figlio. Proprio il padre di Aki che nel finale gli lascia un messaggio in segreteria costituisce un colpi di scena. Infatti, comunica al figli che deve stare lontano da Julien e che poi gli spiegherà i motivi. Le dinamiche tra genitori e figli sono una costante anche dell’originale perciò nella seconda stagione sicuramente continueremo a vederle.

Nel finale i professori scoprono grazie a un video a luci rosse che Max invia a Gossip Girl delle tresche che Rafa ha con gli studenti. Il professore però ha accesso all’account perciò cancella le prove? Come si comporteranno con lui i colleghi sapendo che potrebbe essere licenziato o addirittura arrestato? Sarà poi interessante seguire il rapporto tra il padre di Zoya e Kate. Insomma le questioni che il finale lascia in sospeso non sono poche.