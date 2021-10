Gossip Girl reboot: Emily Alyn Lind parla di Audrey, Aki e Max. Intervista!

Lo sfavillante mondo dei rampolli dell’Upper East Side è tornato, ma Gossip Girl è pronta più che mai a rivelare i loro segreti! Il reboot dell’iconica serie dei primi anni 2000 è appena arrivato su Sky ed abbiamo avuto l’opportunità di scambiare due chiacchiere con Emily Alyn Lind, che nella serie interpreta Audrey.

Durante la nostra intervista esclusiva io ed Emily abbiamo parlato del suo personaggio e di come in Gossip Girl tutti indossano una maschera di perfezione che in verità non è reale, di cosa ha dato di se stessa a Audrey ed anche di cosa spera per il futuro, visto che la serie è già stata confermata per la seconda stagione.

Guarda la nostra intervista esclusiva con Emily Alyn Lind di Gossip Girl :

Gossip Girl, uno dei teen drama più amati e seguiti degli ultimi due decenni, è arrivato su Sky e NOW con l’attesissima nuova serie ambientata nello stesso universo narrativo di quello che ormai è un vero e proprio classico della cultura pop. Una nuova, sempre più fluida e multiculturale generazione di studenti è pronta, infatti, a prendere possesso dei corridoi, delle aule e soprattutto della scalinata della scuola privata più “in” dell’Upper East Side.

Nel cast troviamo anche Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak e Savannah Lee Smith. Con Todd Almond, Adam Chanler-Berat, Johnathan Fernandez e Jason Gotay.

Trama:

Si torna nell’esclusiva Constance Billard St. Jude’s School. Mentre la giovane influencer Julien Calloway e la sua sorellastra Zoya finalmente possono passare del tempo assieme senza preoccuparsi del giudizio dei loro rispettivi padri, “Gossip Girl” torna a colpire. Solo che questa volta non si tratta di Dan Humphrey o di qualcuno con una storia simile alla sua, bensì di un gruppo di professori decisamente stufi dei loro facoltosi e viziatissimi studenti, ai quali è arrivato il momento di farla pagare…ovviamente con scottanti rivelazioni e pubbliche umiliazioni nella piazza virtuale dei social network. A farne le spese in prima battuta sarà proprio il rapporto tra Julien e Zoya, che si ritroveranno da complici a rivali.