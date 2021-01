Inarrestabile Harry Styles! L’artista britannico, non pago degli straordinari successi ottenuti nel 2020 con i suoi ultimi brani, pubblica oggi un nuovo singolo estratto da Fine Line!

Proprio così! Come anticipato nei giorni scorsi, Harry Styles ha pubblicato un nuovo estratto dal suo secondo straordinario studio album. Stiamo parlando di Treat people with kindness, uno dei pezzi più particolari del disco, trasformatosi in un certo senso in un vero inno generazionale.

Ecco dunque che dopo Lights Up, Adore you, il tormentone Watermelon Sugar, Falling e Golden Harry torna con un nuovo video. E che video!





Nella clip, dal sapore anni ’20, Harry Styles balla, si scatena e canta in un locale “pettinato”, in compagnia di un’ospite davvero d’eccezione!

Ecco il video ufficiale di Treat people with kindness di Harry Styles!

Harry Styles - Treat People With Kindness (Official Video)

Chi è la protagonista del video di Treat people with kindness?

L’attrice che dà il volto alla protagonista della nuova clip di Harry Styles è Phoebe-Waller Bridge!

Molti di voi l’avranno riconosciuta. Stiamo infatti parlando dell’autrice della celebre opera teatrale Fleabag!

Nata a Londra il 14 luglio 1985, Phoebe si forma al DLD College di Marylebone e la Royal Academy of Dramatic Art.

I suoi primi lavori a teatro risalgono al 2007, mentre in televisione inizia a farcsi conoscere grzie alla seconda stagione di Broadchurch.

Alle spalle Phoebe ha un curriculum già molto importante. Phoebe ha infatti recitato fra gli altri in film come Solo – A Star Wars Story, The Iron Lady e Vi presento Christopher Robin.

Il pubblico la conosce però soprattutto grazie alla serie di Fleabag, trasmessa dal 2016 al 2016. Più di recente, l’attrice ha prestato la voce per His Dark materials. E, ovviamente, le sue doti nella danza nel nuovo video di Harry Styles!