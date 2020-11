Gossip Girl reboot: Ecco le prime immagini con il nuovo cast! (FOTO)

Qualche giorno fa vi avevamo aggiornato sull’inizio delle riprese del Gossip Girl reboot (scopri i dettagli qui). Oggi sono arrivate le prime immagini con il cast che rendono il tutto più reale e concreto. Ecco qualche dettaglio e le prime immagini.

Il reboot di HBO Max ha iniziato a prendere vita questa settimana nelle strade della Grande Mela, come leggiamo su Just Jared. In particolare, ieri 5 novembre, i fotografi hanno immortalati due dei protagonisti: Eli Brown (Pretty Little Liars The perfectionists) e Whitney Peak (Le terrificanti avventure di Sabrina). I due, nelle immagini, escono da un albergo o forse un ristorante. Nelle immagini di queste ore vediamo i luoghi simboli della serie come le gradinate del MET.

“La trama rispecchierà molto il mondo contemporaneo”, aveva detto Safran allo scorso Vulture Fest di Los Angeles qualche mese fa. “Da dove arrivano ricchezza e privilegi e come gestirli. La cosa che non posso dirvi è che ci sarà un colpo di scena e tutti ne saranno toccati.” Rispetto alla serie originale ha poi raccontato che i nuovi episodi daranno più importanza alle tematiche gay e alle differenze etniche. La protagonista del reboot di Gossip Girl sarà Emily Alyn Lind e avrà il ruolo di Audrey questo già ve lo avevamo anticipato.

Nel cast ci sono anche Johnathan Fernandez (Lethal Weapon) e Jason Gotay (NY City Center’s revival of Evita). I dettagli sui loro personaggi rimangono ancora un mistero ma almeno abbiamo dato qualche volto ai nuovi protagonisti. Inoltre, Kristen Bell (Veronica Mars) tornerà nel ruolo di voce narrante come già nella serie originale. L’identità della blogger era stata svelata sarà quindi interessante capire come gli autori decideranno di “riportarla in vita”.

Il volto più noto del reboot sarà Thomas Doherty di Descendants, ma il cast completo prevede Eli Brown, Evan Mock, Savannah Smith, Tavi Gevinson, Jordan Alexander, Emily Alyn Lind, Zion Moreno e Whitney Peak.

Ecco le prime immagini del cast del reboot di Gossip Girl:

We are saying YES to the Gossip Girl reboot, YES to the king Eric Daman being back at it on the Upper East Side, YES TO LIFE!!!! pic.twitter.com/JXs2ctNOG5 — Tyler McCall (@eiffeltyler) November 10, 2020