Gossip Girl reboot: Cosa ci è piaciuto e cosa no nei nuovi episodi

Dal 27 ottobre Sky e NOW hanno reso disponibile il reboot di Gossip Girl anche per il pubblico italiano. Dopo averlo visto vogliamo riflettere su pregi e difetti di questi nuovi episodi.

Il reboot di Gossip Girl come spesso accade con questo genere crea un effetto nostalgia incredibile. Chi ha amato la serie originale non potrà non aver voglia di rivederla in una lunga maratona. In quest’ottica abbiamo apprezzato i diversi riferimenti ai personaggi originali mai forzati e sempre sensati all’interno della narrazione. Per citarne alcune ricordiamo le foto di Blair ironicamente tra i dittatori, la carriera politica di Nate e quella di scrittore di Dan.

Ci sentiamo di promuovere anche i riferimenti a temi dell’attualità come le cause ambientali, quelle sociali e le sfide di genere. Il cast inoltre è molto più eterogeneo rispetto all’originale e questo dimostra che la produzione ha voluto stare al passo con i tempi. Un altro punto a favore dei nuovi episodi è la rivelazione immediata sull’identità di Gossip Girl. Il pubblico quindi non cerca più il colpevole ma prova a riflettere sulle conseguenze delle dinamiche del potere. I professori vorrebbero usarlo a “scopo educativo” ma non diventeranno ancora peggio dei loro studenti?

Tra i lati negativi sottolineiamo l’eccessiva somiglianza di alcuni personaggi ormai inimitabili poichè iconici. Per esempio, Max Wolf cerca in modo fin troppo evidente di essere il nuovo Chuck Bass copiando lo stile bello, dannato che affronta i problemi non con uno ma con ben due padri. Lo stesso discorso vale per Audrey e per Julien che di Serena ha solo i capelli biondi. Inoltre, il triangolo è qualcosa di ormai visto e stravisto che la produzione poteva risparmiarsi.

Ci è mancato infine il romanticismo, la favola che nella serie originale ci avevano fatto emozionare. Del resto, chi guarda le vite dell’élite non vuole normalità ma qualcosa di straordinario che rende quell’élite irraggiungibile.

