Quest’anno il Golden Globe 2020 come Miglior film d’animazione a sorpresa se lo aggiudica Missing Link scritto e diretto da Chris Butler. Il regista, che ha battuto il campione di incassi Frozen 2, è apparso visibilmente sorpreso quando è salito sul palco per ritirare il primo Golden Golbe della sua carriera.

La cerimonia si è tenuta al Beverly Hilton Hotel e sarà presentata dal comico Ricky Gervais, il quale non è nuovo a questo tipo di serata.

Sinossi di Missing Link:

Stanco di vivere in solitudine nel Pacifico nord-occidentale, il simpatico anello mancante Mr. Link recluta l’intrepido esploratore Sir Lionel Frost per condurlo fino alla leggendaria valle di Shangri-La nella speranza di ricongiungersi con i suoi simili. Accompagnati dall’avventuriera Adelina Fortnight, il temerario trio affronterà una buona dose di pericoli nonostante i quali imparerà che a volte si può trovare una famiglia dove meno ce lo si aspetta.

Qui sotto trovate tutti gli altri film d’animazione nominati nella stessa categoria ai Golden Globe 2020!

“Frozen II” (Disney)

“How to Train Your Dragon: The Hidden World” (Universal)

“Missing Link” (United Artists Releasing)

“Toy Story 4” (Disney)

“Lion King”

Vi ricordiamo, ovviamente, cha da tradizione i Golden Globe vengono presi come punto di riferimento ideale per quello che vedremo ai premi Oscar, che vi ricordiamo si terranno il prossimo 10 febbraio. Il premio per Miglior film d’animazione sarà lo stesso oppure cambierà? Non ci resta che aspettare per scoprirlo!