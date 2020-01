Golden Globe: Tom Hanks reagisce al discorso di Ricky Gervais

I Golden Globe 2020, uno degli eventi cinematografici e televisivi dell’anno, si sono aperti con un incredibile monologo di Ricky Gervais. Il comico britannico ha deciso di aprire lo show rivolgendosi direttamente ai presenti, con parole e battute al vetriolo che, non abbiamo dubbi, faranno molto discutere.

Ecco il video del monologo di Ricky Gervais ai Golden Globe 2020

Ricky Gervais: “…You say you’re woke but the companies you work for…Apple, Amazon, Disney…if ISIS started a streaming service you’d call your agent, wouldn’t you. If you do win an award tonight, don’t use it as a platform to make a political speech…” pic.twitter.com/rVRIng2JAH — Yashar Ali 🐘 (@yashar) January 6, 2020

“If you win, come up, accept your little award, thank your agent and your God and f— off.” Host @rickygervais calls for no politics at the #GoldenGlobes https://t.co/tNUhIo4NNJ pic.twitter.com/2RmnuCh1QX — The Hollywood Reporter (@THR) January 6, 2020

2. Here’s the clip: Ricky Gervais: “So in the end he obviously didn’t kill himself. Just like Jeffrey Epstein. Shut up, I know he’s your friend but I don’t care.” pic.twitter.com/ILkx36BIiE — Yashar Ali 🐘 (@yashar) January 6, 2020

RICKY GERVAIS DOES NOT GIVE A SHIT LMFAOOOO #GoldenGlobes pic.twitter.com/C1jDUQU46v — ♏︎ (@vxdhxx) January 6, 2020

Per quelli di voi che non masticassero l’inglese, il monologo di Ricky Gervais ai Golden Globe 2020 ha fatto riferimento a molti temi caldi. Una delle battute che più hanno scandalizzato il pubblico di star di Hollywood come il caso di Jeffry Epstein. L’attore è infatti morto suicida dopo essere stato incarcerato per uno scandaloso traffico di prostitute minorenni. Gervais ha dunque accusato la platea di essere in qualche modo complice con lui, in quanto molti dei presenti erano suoi amici.

Ma Ricky Gervais ha tirato fuori molte altre sorprese. Il comico si è preso gioco del livello culturale di mezza Hollywood, dei commenti sul film Cats o ancora dei suoi presunti vecchi tweet “transfobici”.

La cosa più divertente del suo discorso ai Golden Globe, probabilmente, è stato però vedere le reazioni dei presenti. Quella più esilarante, in questo senso, è stata quella di Tom Hanks. La sua smorfia è già diventata “meme material”.