Golden Globe 2020: Taron Egerton vince come Miglior attore per Rocketman

È ufficiale Taron Egerton si è aggiudicato un meritato Golden Globe 2020 per il suo ruolo in Rockeman. Il film, diretto da Dexter Fletcher, ed ispirato all’incredibile vita e carriera di Sir Elton John. L’attore durante la premiazione ha ringraziato il suo nuovo amico ed lo ha ringraziato per aver letteralmente cambiato la sua vita. Il film si è portato a casa anche la statuetta come Miglior Canzone.

Scopri QUI la lista completa di tutti i vincitori!

Una vittoria meritata quella di Taron Egerton ma che, soprattutto quest’anno, è stata decisamente combattuta. La cinquina dei candidati vantava infatti titoli molto interessanti: Daniel Craig, Leonardo DiCaprio, Roman Griffin Davis, Taron Egerton ed Eddie Murphy.

📹 | @TaronEgerton acceptance speech for Best Actor in a Film Musical/Comedy at the #GoldenGlobes pic.twitter.com/RVykG6P0OZ — Taron Egerton Updates (@TaronEgertonUA) January 6, 2020

📹 | @TaronEgerton acceptance speech for Best Actor in a Film Musical/Comedy at the #GoldenGlobes pic.twitter.com/RVykG6P0OZ — Taron Egerton Updates (@TaronEgertonUA) January 6, 2020

La cerimonia si è tenuta al Beverly Hilton Hotel e sarà presentata dal comico Ricky Gervais, il quale non è nuovo a questo tipo di serata.

The Rocketman:

The Rocketman è un’epica fantasia musicale sull’incredibile storia degli anni rivoluzionari di Elton John.Il film racconta il fantastico viaggio di trasformazione del timido pianista prodigio, Reginald Dwight, nella superstar internazionale Elton John.

Il film è la storia – attraverso le canzoni più amate di Elton John e interpretate dalla star Taron Egerton – di un ragazzo di provincia divenuto una delle figure più iconiche della cultura pop.