Golden Globe 2020: ecco tutti i look delle star sul red carpet

Le star di cinema e tv hanno inaugurato un nuovo decennio con una carrellata di interessanti scelte fashion. Le celebrità hanno inaugurato il primo red carpet della Award Season con i Golden Globe 2020.

La cerimonia si è tenuta al al Beverly Hilton Hotel e presentata dal comico britannico Ricky Gervais, il quale non è nuovo a questo tipo di serata.

Scopri qui tutte le nomination!

Tra le serie tv nominate in questa edizione dei Golden Globe 2020 ci sono Chernobyl e Catch-22 fino a Succession, Il Trono di Spade e Big Little Lies. Tra i film nominati in questa edizione ci sono invece Joker, Storia di un matrimonio, The Irishman, Rocketman e C’era una volta… a Hollywood.

Molti anche gli attori nominati, sia per i film che per le serie tv: da Adam Driver a Joaquin Phoenix, ma anche Saoirse Ronan, Jennifer Lopez e Leonardo Di Caprio. Insieme a loro anche Kit Harington e Rami Malek, Nicole Kidman e Olivia Colman, Meryl Streep e Jennifer Aniston.

Ecco i look più belli sul red carpet dei Golden Globe 2020:

Margot Robbie:

Taylor Swift:

Saoirse Ronan:

dite ciao a colei che sarà l’attrice più iconica di questo decennio #GoldenGlobes pic.twitter.com/alLfGjiUXP — 𝒢𝒶𝒾𝒶‎ ‎✪ (@lostinreality01) January 6, 2020

Scalett Johansson:

Reese Witherspoon:

#ReeseWitherspoon es la única en conseguir que #JoaquinPhoenix se quite las gafas de sol #goldenglobes2020 pic.twitter.com/MBmYuO83sK — ● βεค Mคrtiη ● (@beamarting) January 6, 2020

Jennifer Lopez:

#GoldenGlobes meu deus a jennifer lopez toda linda com o vestido maravilhoso dela, senhor é muito tiro eu não consigo dar conta não pic.twitter.com/DcHe8Ms2wF — 𝖇𝖎𝖆 🦊 ⅐│ⴵᵇʷꜜ (@downeyjohansson) January 6, 2020

Jennifer Aniston:

Jennifer Aniston at the 2020 Golden Globes

#goldenglobes2020 pic.twitter.com/EFzeDUPMAK — moreculturelesspop (@culturelesspop) January 6, 2020

Sofia Carson:

I will forever live for this type of feather look. This is Y2K, ELEVATED. #GoldenGlobes pic.twitter.com/ziWAId9DQH — danielle. (@gabsmodernlife) January 6, 2020

Kit harington e Rose Leslie:

Siamo tutti d’accordo sul fatto che Emilia Clarke sia una grandissima figa? Sì? Sì. La amo. #GoldenGlobes pic.twitter.com/FxEM3ekJDK — 𝓢 (@cleopheas) January 6, 2020

Phoebe Waller-Bridge:

Phoebe Waller-Bridge en Ralph & Russo

Golden Globes 2020 pic.twitter.com/WYWslbVvVF — Miguel Ángel (@Miki_Trent) January 6, 2020

Greta Gerwig:

Una injusticia que #GretaGerwing no haya sido nominada a mejor dirección por el estupendo “remake” de #Mujercitas. Me gusta su look con vestido de Proenza Schouler, por cierto. Le sobra el collar. Genial el peinado a lo #SaoirseRonan en los #Oscars2018. #GlobosDeOro2020 pic.twitter.com/vL0ifcYn3S — Helen-san (@Hgcsirena) January 6, 2020



Joey King:

Ana De Armas:

Gwyneth Paltrow:

Zoey Deutch:

Naomi Watts:

Naomi Watts in Giorgio Armani Prive è una certezza. #GoldenGlobes pic.twitter.com/8D9aeQnaf9 — Giulia (@GiuliaOhara) January 6, 2020

Come vedere i Golden Globe 2020:

La premiazione dei Golden Globe 2020 sarà trasmessa su Sky Atlantic (canale 110 di Sky) a partire dalle 0.55 e su Sky TG24 (canali 100 e 500 di Sky). La serata potrà anche essere seguita in streaming su NOW TV. La diretta si concluderà alle 5.33 del mattino ora italiana.

“La lunga notte dei Golden Globe” sarà commentata in diretta negli studi di Sky TG24 dalle giornaliste Denise Negri e Federica Pirchio con il vicedirettore di Vanity Fair Italia Malcom Pagani e i volti di Sky Atlantic e Sky Cinema Federico Chiarini e Barbara Tarricone. Durante lo speciale collegamenti dal red carpet, numerosi contributi video e approfondimenti allo SkyWall.