L’Australia brucia. Da settimane. La situazione è critica, per non dire addirittura drammatica. Il mondo vede uno dei luoghi più suggestivi dal pianeta distruggersi sempre più rapidamente a causa delle fiamme. Senza poter fare nulla, o quasi. Già, perché l’unico modo per fermare la devastazione è il lavoro dei pompieri, supportato nelle ultime ore da molte star come Selena Gomez.

Selena Gomez, infatti, ha rivelato nelle scorse ore di aver fatto un’importante donazione all’Australia. La cantante statunitense ha donato il suo denaro (non ci è dato sapere quanto) all’Australia bushfire relief.

Stiamo parlando di un fondo che verrà destinato ai pompieri, a chi si occuperà degli animali feriti e in pericolo e ovviamente anche delle persone che a causa degli incendi hanno perso tutto.

Absolutely devastated by the fires in Australia. Praying for everyone affected and all of the first responders. I’m making a donation and would love if you would consider doing the same if you can. Swipe up ❤️ https://t.co/aEqW5SPKPG

— Selena Gomez (@selenagomez) January 4, 2020