Giulia Molino, cantante di Amici 19, sta attraversando un momento di grande difficoltà. Oggi, con la vocal coach Raffaella Misiti riesce spiegare fino in fondo i motivi del suo profondo malessere.

La ragazza confessa di non essere, ad oggi, ancora entrata nel vivo dei brani da cantare (tra cui Margherita e Reginella) e di non sentirsi pronta per la prossima puntata. Giulia non capisce, infatti, chi deve ascoltare tra i pareri discordanti che sta ricevendo sul suo conto.

Chi le consiglia di curare la sua voce, chi invece di trovare la sua identità. E chi, come Rudy Zerbi, le ha fatto notare di aver perso una parte della sua energia. A ciò si aggiunge il fatto che non può contare sul parere del pubblico in studio come feedback per le sue esibizioni.

“Sto malissimo”, ammette Giulia che confessa anche di non voler parlare del suo stato d’animo con gli altri ragazzi di Amici. La ragazza, infatti, ancora non si fida di loro. Nonostante questa difficoltà, la cantante dice di essere ancora intenzionata a vincere il programma.

I problemi di Giulia Molino nei giorni precedenti

Solo pochi giorni fa, Giulia non è riuscita a proseguire la preparazione del brano Reginella perché questa canzone le ricorda sua nonna che non c’è più.

Più tardi, la cantante è andata a lezione la vocal coach. Quest’ultima ha denotato una certa resistenza da parte sua nel prepararsi e ciò non era dovuto solo alla tristezza. Giulia ha confessato dunque di avere ancora dei problemi con la voce e di stentare a riconoscerla. La vocal coach le ha consigliato con decisione di andare oltre la sua preoccupazione di essere sempre al 100% dal punto di vista vocale.