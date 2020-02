Amici 19: problemi di voce per la cantante Giulia Molino

Giulia Molino, cantante ventenne di Amici 19 sta riscontrando dei problemi con la voce. Già la settimana scorsa, in puntata, Giulia non ha potuto esibirsi ma ora l’abbassamento di voce sembra non voler passare.

La cantante salernitana è oggi in studio con la voach coach Raffaella Misiti. La professionista nota subito che Giulia ha delle serie difficoltà. Il talento non le manca, è ovvio, ma forse non ha abbastanza intelligenza artistica. Questo perché la ragazza continua a sforzarsi troppo nelle note più alte, spinta probabilmente dall’ansia di prestazione. La vocal coach, allora, le consiglia di accennarle appena e di provare a cantare di più con il cuore. Di concentrarsi su ciò che ha dentro anziché sulla terribile paura di perdere la sua voce.

Giulia confessa che ogni sera si augura di avere una vocalità al meglio il giorno dopo, insomma è seriamente preoccupata di che il suo prezioso strumento non sia sempre nelle migliori condizioni. Raffaella le fa capire che questo le capiterà molte altre volte nella sua carriera e che quindi deve imparare a gestire questa, più che legittima, paura.

Giulia Molino ha 20 anni e vive a Scafati (in provincia di Salerno) con la sua famiglia. Si definisce molto testarda, fragile e insicura. Deve fare la doccia sia la sera che il mattino seguente e non esce di casa senza profumo. La passione per la musica è nata in un villaggio turistico.

La cantante è stata tra i primi allievi di questa edizione di Amici ad ottenere la maglia verde per il serale e sin da subito si è imposta come possibile vincitrice del talent show. Evidentemente, per lei la tensione in vista del serale comincia davvero a farsi sentire.