BTS in concerto in Italia: non è (più) così impossibile. Ecco perché!

I BTS in concerto in Italia? Possibile? La speranza è l'ultima a morire. E su Ginger Generation ve l'avevamo raccontato già in tempi non sospetti. Ma ora, al netto della pandemia (inutile girarci intorno, fino alla fine del 2021 è difficile pensare a dei live) le cose potrebbero essere diverse.





Già, perché la BTS Army italiana non è più quella di uno o due anni fa ma, proprio come il successo dei ragazzi, si ingrandisce ogni giorno di più. Ecco perché è dunque lecito aspettarsi se non un concerto in Italia, perlomeno un live in una trasmissione italiana. Diciamo così.

Per cercare di capire se e quando i BTS veranno in Italia abbiamo intervistato Seoul Mafia! In occasione dell’uscita del libro Tutta colpa del K-pop, abbiamo chiesto a Marco cosa ne pensasse di questa questione. E lo youtuber, rispetto al passato, è stato possibilista!

BTS in concerto in Italia: ecco cosa ci ha raccontato Seoul Mafia





Ecco cosa ci ha raccontato Seoul Mafia sul possibile arrivo dei BTS in Italia

Francia e Inghilterra hanno già rapporti bilaterali molto piùforti rispetto ai nostri con la Korea. Il Korean Cultural Center italiano non è certo la stesso di Londra. Non è una questione di numero di fan ma anche di rapporti fra i paesi. […] I concerti che fanno qui si riempiono anche perché ci sono tanti fan che vengono da altri paesi. Non è sicuramente impossibile che vengano in Italia. Tempo fa io avevo parlato con degli amici italiani imprenditori che volevano fare il concerto ma a livello economico non è stato proprio possibile, nonostante loro avessero un budget!

Alla luce dei nuovi sviluppi Marco ha dimostrato, diciamo così, un po’ più di ottimismo:

Adesso sicuramente c’è una fanbase così ampia che non è più come tre anni fa. Sono un pochino migliorati i rapporti fra Italia e Korea. Io conosco bene l’ambasciata koreana, devo dire che bisticciano abbastanza con quella italiana, questa è una cosa che mi preoccupa un po’. Però spero che i rappoti migliori. L’unico piccolo ostacolo che vedo per ora è proprio questo. […] Non è così impossibile. Purtroppo stiamo parlandoe della band numero uno al mondo. Stiamo parlando di una band che costa di più di Ariana Grande o di Beyoncé, e non è per modo di dire. Tanti per esempio si aspettavano i BTS a Pechino Express, ma parliamo di budget che la tv italiana non si può permettere. Perché il nostro è un paese piccolino. [..]Se i BTS vanno ad un Late Show americano lo guarderanno gli italiani, gli americani, i sudamericani e i koreani. Se vanno a X Factor Italia, per esempio, comunque è un pubblico più stretto. Comunque le fan italiane esistono e loro ne sono a conoscenza!

Qui sotto trovate il video integrale della nostra intervista a Seoul Mafia!