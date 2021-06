Winx per Bershka: a giugno la prima drop collection ispirata alla serie

Fin dal debutto in TV nel 2004, Winx Club si è affermato come successo dagli ascolti record su scala mondiale. Ogni nuova serie ha consolidato la presenza capillare sulle emittenti televisive di tutto il mondo e partnership di prestigio a supporto del brand. Il pubblico dei fan è cresciuto senza sosta trasformando Winx Club in una delle property di maggior successo di tutti i tempi.

Fondata nel 1995 dal genio creativo di Iginio Straffi, Presidente e Amministratore Delegato, Rainbow si è affermata come studio leader a livello globale grazie allo straordinario successo della saga Winx Club, celebre in tutto il mondo per contenuti, licenze e merchandising.