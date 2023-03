Citadel: il nuovo trailer della serie con protagonisti Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas

A meno di un mese dal debutto, ecco che Amazon Prime Video distribuisce il nuovissimo trailer di Citadel, la serie sci-fi con protagonisti Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas. La serie prodotta dai fratelli Russo debutterà sulla piattaforma streaming di Amazon a partire dal 28 aprile, i vari capitoli verranno rilasciati a cadenza settimanale ogni venerdì fino al 26 maggio.

Ecco il nuovo trailer di Citadel

La trama di Citadel

Otto anni fa, Citadel è caduta. L’agenzia indipendente di spionaggio internazionale – nata con lo scopo di difendere la sicurezza di tutte le persone – è stata distrutta dagli agenti di Manticore, una potente associazione che nell’ombra manipola il mondo. Con la caduta di Citadel, tutti i ricordi degli agenti scelti Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) sono stati cancellati, ma loro sono riusciti miracolosamente a salvarsi. Da allora sono rimasti nascosti, costruendosi una nuova vita con nuove identità, entrambi ignari del proprio passato. Fino alla notte in cui Mason viene rintracciato dal suo ex collega di Citadel, Bernard Orlick (Stanley Tucci), che ha disperatamente bisogno del suo aiuto per impedire a Manticore di stabilire un nuovo ordine mondiale. Mason si mette alla ricerca della sua ex collega Nadia, e le due spie intraprendono una missione che li porta in giro per il mondo nel tentativo di fermare Manticore, questo mentre devono fare i conti con una relazione costruita su segreti, bugie e un amore pericoloso ma senza tempo.

